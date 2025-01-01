Ремонт тепломережі у Луцьку, який мав закінчитися у вересні, триватиме ще два тижні
Сьогодні, 14:02
Реконструкція теплової мережі на бульварі Івана Газюка у Луцьку, яка розпочалася у серпні, а мала закінчитися у вересні, триватиме ще два тижні, орієнтовно до 20 жовтня.
Наразі гаряча вода у помешканнях лучан у будинках на бульварі Івана Газюка, 1, 1А і 3 відсутня. Про це розповів Суспільному речник державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.
З його слів, упродовж минулого тижня підрядник завершив роботи, два дні на об’єкті мережі випробували. Комунальники відновлювали магістральний трубопровід діаметром 500 міліметрів, який забезпечує гарячою водою і опаленням половину будинків у мікрорайоні ЛПЗ.
"У планах є рішення з перепідключення мешканців району вулиці Івасюка, вулиці Львівської до споживачів на вулиці Магістральній і реконструкція цієї теплової мережі є ключовою у цьому. Власне, зараз виконано частину робіт з реконструкції цієї мережі", — каже Антон Безносиков.
Гарячу воду обіцяли подати два тижні тому, розказує лучанка Любов, яка проживає на бульварі Івана Газюка, 3. Каже, що воду гріють на газі та миються так вже з серпня місяця.
"Це вже триває 3 місяці. Спочатку відключили воду на профілактику. Потім її включили на два дні та знову відключили, бо розпочалися тут роботи. У п’ятницю мали дати гарячу воду, але її не увімкнули, тільки вчора, але вчора там прорвало трубу і тому у цьому будинку ще досі води немає", — говорить інша місцева жителька Марія.
Минулого тижня комунальники відновили роботу 5 центральних теплових пунктів, які зупинили на період реконструкції. За словами речника Антона Безносикова, коли розпочали реконструкцію цієї мережі, то розуміли, що ще є ділянка, розподільчих мереж між будинком на Івана Газюка, 3 і 1А, яка іде поверх магістралі.
"Це з’єднуюча мережа, вона йде перпендикулярно магістральним трубопроводам. Оскільки вже було порушено благоустрій, було перекопано проїжджу частину, було прийнято рішення про те, аби замінити й цю ділянку трубопроводів", — додає речник комунального підприємства.
Проїжджа частина біля бульвару Івана Газюка — перекрита, каже водій Руслан, якому доводиться об'їжджати цю ділянку дороги через двори.
Минулого тижня стався витік і на новій мережі подачі гарячого водопостачання, що надає послугу для будинків на бульварі Івана Газюка, 1 і 1А, каже речник Луцьктепла Антон Безносиков.
