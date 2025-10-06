За вільну Україну поклав своє життя Герой з Волині Іван Горбач

Іван ГОРБАЧ, житель села Старосілля (03.03.1994 – 06.10.2025).



Про це



Життя Захисника трагічно обірвалося внаслідок ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в Харківській області.



"У час болю і скорботи висловлюємо щирі співчуття рідним людям полеглого бійця. Не існує слів, які змогли б зарадити горю родини. Сил, витримки і Божого вам захисту. Уклінно дякуємо воїну за подвиги, стійкість та мужність. Хай душа його знайде вічний спочинок у Царстві Небесному. Вічна пам’ять та слава Герою, який мужньо боровся за кожного з нас і який пішов у засвіти, аби стати Ангелом-охоронцем навічно", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату, час та маршрут прибуття кортежу повідомлять додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

