Був мінометником, став юристом, - історія воїна із волинської бригади

– офіцер юридичної службиімені князя Романа Великого. Не випускає з рук телефон: без упину приймає дзвінки, надає консультації, щось уточнює.У цивільному житті був держслужбовцем, тож робота з документами та складними процесами для нього напрочуд знайома, повідомляє у фейсбуці військова частина.Родом із Херсону. Там мобілізувався до війська 25 лютого 2022 року, а потім – на власні очі побачив окупацію. Йому з родиною довелося вибиратися з оточеного ворогом села, ризикуючи життям: бездоріжжям, обʼїжджаючи нерозірвані боєприпаси. Назавжди запамʼятав момент мчання на шаленій швидкості крізь ворожий блокпост. На щастя, окупанти не встигли зреагувати, і сімʼя успішно дісталася до безпечного місця.У навчальному центрі Владислав обрав для служби Князівську бригаду, яка на той момент виконувала бойові завдання на півдні України. Починав службу в званні солдата, освоїв фах навідника міномета, брав участь у боях на Донбасі та Харківщині.У 2024 році здобув офіцерське звання, пройшовши відповідну підготовку. Тож нині координує зовсім інші «вогневі точки» - документи, договори, судові процеси. Князівська бригада саме потребувала таких спеціалістів, і Владислав став незамінним.- Люди часто не розуміють важливості юридично правильно оформлених документів, від яких залежить практично все в армії: від постачання харчів до техніки і БК.Юристи бригади захищають права військовослужбовців, стежать за законністю наказів, консультують з юридичних питань та представляють частину в суді. Їхнє завдання, без перебільшення, тримати правовий фронт!- Доводиться зʼєднуватися з судами по відеозвʼязку з хат, де стіни тріщать. Тому завішуємо бригадним прапорами дірки і тріщини, щоб на екрані виглядало пристойно, - посміхається Владислав, описуючи свій кабінет. - Якщо ти неохайно презентуєшся, питання до професіоналізму виникнуть самі собою.Він бачив війну зблизька, і саме цей досвід робить його роботу в юридичній службі не абстрактною канцелярщиною, а критично важливою складовою боротьби бригади з ворогом.