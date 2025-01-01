У громаді біля Луцька вимкнуть електрику
Сьогодні, 12:02
У Боратинській громаді, що поблизу обласного центру Волині, відключатимуть електроенергію.
Про це у телеграмі повідомляє Вечірній Луцьк.
Післязавтра, 10 жовтня, з 09:00 до 17:00 без світла залишаться мешканці села Гірка Полонка на вулицях:
• Івана Богуна
• Віденська
• П. Сагайдачного
• Байди Вишневецького
• Козацька
• Оздівська
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Вечірній Луцьк.
Післязавтра, 10 жовтня, з 09:00 до 17:00 без світла залишаться мешканці села Гірка Полонка на вулицях:
• Івана Богуна
• Віденська
• П. Сагайдачного
• Байди Вишневецького
• Козацька
• Оздівська
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У громаді біля Луцька вимкнуть електрику
Сьогодні, 12:02
Удари по Україні коригував далекобійник. Його затримали
Сьогодні, 11:11