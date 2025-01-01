У громаді біля Луцька вимкнуть електрику

У Боратинській громаді, що поблизу обласного центру Волині, відключатимуть електроенергію.

Про це у телеграмі повідомляє Вечірній Луцьк.

Післязавтра, 10 жовтня, з 09:00 до 17:00 без світла залишаться мешканці села Гірка Полонка на вулицях:

• Івана Богуна
• Віденська
• П. Сагайдачного
• Байди Вишневецького
• Козацька
• Оздівська

У громаді біля Луцька вимкнуть електрику
Сьогодні, 12:02
