У громаді біля Луцька вимкнуть електрику





Про це у телеграмі



Післязавтра, 10 жовтня, з 09:00 до 17:00 без світла залишаться мешканці села Гірка Полонка на вулицях:



• Івана Богуна

• Віденська

• П. Сагайдачного

• Байди Вишневецького

• Козацька

• Оздівська

