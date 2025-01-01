Аварія знеструмила села під Луцьком
Сьогодні, 11:08
Зранку у понеділок, 15 вересня, в селах Боратин та Голишів Луцького району через аварію зникло світло.
Про це пише ВСН із посиланням на мешканців сіл.
Люди зазначають, що не стало світла близько 09:15 ранку.
За повідомленням «Волиньобленерго», немає світла через аварійну ситуацію. Електропостачання обіцяють відновити до 17:00 сьогодні, 15 вересня.
Коментарі 0
