Аварія знеструмила села під Луцьком

зникло світло.



Про це пише



Люди зазначають, що не стало світла близько 09:15 ранку.



За повідомленням «Волиньобленерго», немає світла через аварійну ситуацію. Електропостачання обіцяють відновити до 17:00 сьогодні, 15 вересня.





