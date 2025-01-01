Режисер та колишній бранець кремля Олег Сенцов став командиром батальйону

Олег Сенцов, який із початку повномасштабного вторгнення захищає Україну, став командиром батальйону.



Про це він розповів на конференції YES, пише



«У мене погані для вас новини: війна завтра не закінчиться, і післязавтра не закінчиться, і, найімовірніше, цього року не закінчиться», — заявив він.



На конференції військовий закликав менше говорити про те, як закінчиться війна, а робити набагато більше для того, щоб вона закінчилася.



Сенцов зазначив, що з 2022 року перебіг бойових дій змінився: «Ми бігали під Бахмутом з автоматами у повний зріст — вже такої війни немає. Піхота виживає, сидить у норах і чекає на те, щоб їх не уразили FPV. Так само наш противник: ніяких уже механізованих штурмів, ніяких уже бригад, котрі ось так ідуть, — інфільтрація, маленькі групи людей».



На його думку, якщо «робити максимум та уражати будь-які рухи», то настане момент, коли фронт зупиниться, і росіяни не зможуть рухатися далі.



«Вони зараз трохи просуваються, але вже таких темпів немає. І колись наступить день, коли ми зупинимо їх, і тоді путін задумається, чи є сенс робити щось далі», — вважає Сенцов.



Він додав, що одночасно важливо продовжували тиснути на росію політично й економічно.



Сенцов на війні



Кінорежисер, колишній політв’язень кремля Олег Сенцов із початку великої війни приєднався до 204 київського батальйону тероборони Збройних сил України, писали «Крим. Реалії».



Згодом Сенцов перевівся до 47 окремої механізованої бригади «Маґура».



У червні 2023-го Сенцов повідомляв, що бере участь у контрнаступі. За словами військового, його рота зайняла визначений рубіж, але зазнала втрат. Також у червні того самого року йому надали перше офіцерське звання — молодший лейтенант.



Сенцов кілька разів був поранений, а також неодноразово зазнавав контузій.

