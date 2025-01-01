На об’єктах водоканалу в Луцьку встановлять сонячні панелі

У Луцьку стартував проєкт з реконструкції каналізаційних насосних станцій та встановлення сонячних панелей.

Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.

У місті Луцьку стартував масштабний і надзвичайно важливий інфраструктурний проєкт «Реконструкція каналізаційних насосних станцій та встановлення сонячних електричних панелей (СЕП)».

Його реалізація гарантує, що мешканці завжди матимуть стабільне водовідведення та надійне енергопостачання для роботи критичної інфраструктури.

Довідково:

Основна мета проєкту — підвищити надійність та енергоефективність системи водовідведення міста шляхом модернізації насосних станцій і впровадження відновлюваних джерел енергії.

