На об’єктах водоканалу в Луцьку встановлять сонячні панелі

встановлення сонячних панелей.



Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.



У місті Луцьку стартував масштабний і надзвичайно важливий інфраструктурний проєкт «Реконструкція каналізаційних насосних станцій та встановлення сонячних електричних панелей (СЕП)».



Його реалізація гарантує, що мешканці завжди матимуть стабільне водовідведення та надійне енергопостачання для роботи критичної інфраструктури.



Довідково:



Основна мета проєкту — підвищити надійність та енергоефективність системи водовідведення міста шляхом модернізації насосних станцій і впровадження відновлюваних джерел енергії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку стартував проєкт з реконструкції каналізаційних насосних станцій таПро це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.У місті Луцьку стартував масштабний і надзвичайно важливий інфраструктурний проєкт «Реконструкція каналізаційних насосних станцій та встановлення сонячних електричних панелей (СЕП)».Його реалізація гарантує, що мешканці завжди матимуть стабільне водовідведення та надійне енергопостачання для роботи критичної інфраструктури.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію