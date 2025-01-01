Наркотичні смаколики: подружжя з Луцького району замасковували психотропи в кондитерські вироби

Наркотичні смаколики: подружжя з Луцького району замасковували психотропи в кондитерські вироби
Правоохоронці викрили злочинне угрупування, яке реалізовувало наркотичні засоби, замасковані в продукти і кондитерські вироби.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подружжя організаторів та їх спільників затримали, незаконний промисел припинено.

Реалізація матеріалів кримінального провадження відбулась завдяки злагодженій взаємодії та ефективній співпраці управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Волинській області, СБУ,  слідчих слідчого управління, відділу кримінального аналізу  та інших оперативних служб поліції, за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

У результаті тривалих оперативних розробок та проведення комплексу негласних слідчих дій і контролів за вчиненням злочину правоохоронці встановили двох мешканців Луцького району, чоловіка й жінку, які вирощували коноплі та в подальшому виготовляли з них небезпечний наркотичний засіб канабіс з метою збуту по різних регіонах держави.

Свій “бізнес” вони замаскували: небезпечну психотропну речовину тетрагідроканабінол (а це головний психоактивний компонент канабісу) додавали у вершкове масло, з якого виготовляли продукти харчування та кондитерські вироби. Готову продукцію реалізовували поштою або з рук в руки наркозалежним особам.
До незаконної діяльності залучили ще одну лучанку, яка теж займалась “наркотичнним кондитерством”, та жителя Київської області, який розповсюджував наркотичні смаколики.

Злочинне угрупування отримувало понад 750 тисяч гривень прибутку в місяць від того, що залежні люди нищили своє життя й здоров’я, споживаючи небезпечну продукцію задля короткострокового “кайфу”.

Правоохоронці, за силової підтримки спецпризначенців, провели санкціоновані обшуки за місцями вирощування конопель, у помешканнях та транспортних засобах причетних, де зберігалися небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини. 
У результаті виявлено та вилучено: понад 55 кг небезпечного наркотичного засобу канабіс, вершкове масло із вмістом ТГК та готове печиво із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, а також чорнові записи, мобільні телефони та інші докази по справі. Під час обшуків виявлено спеціальне обладнання для вирощування конопель (гроубокси, горщики з грунтовими сумішами, натрієві та металогалогенні  лампи,  таймери, блоки живлення, фасувальну тару тощо).

Окрім того, вилучено автомат з магазином і набоями, мисливську рушницю, пристрій для відстрілу гумових патронів марки "Форт 12". 
Вилучене направлено на дослідження. Усіх фігурантів було затримано.

Їм, за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури, оголошено про підозри за незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч.2, 3 ст.307 ККУ).

Подружжю організаторів - також за статтею про посів або вирощування конопель (ч.2 ст.310 ККУ). Суд обрав зловмисникам запобіжні заходи. Триває досудове слідство.  Санкція – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

