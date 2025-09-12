Росіяни поступово замінюють західну електроніку у ракетах своєю

російських ракетах електроніку білоруського та російського виробництва, що свідчить про поступову заміну контрабандних західних компонентів на локальні аналоги,.



Прро це пише



У версіях ракети «Іскандер» 2025 року західних деталей стало значно менше, а їх місце займають російські та білоруські друковані плати й комп’ютерні чіпи. Водночас якість цих компонентів нижча за західні, проте наразі це не впливає на бойові характеристики озброєння.



Київ неодноразово знаходив західну електроніку в уламках російських ракет і закликав світових виробників посилити контроль за експортом. Західні санкції були спрямовані на обмеження доступу кремля до передових технологій, однак росія намагається частково компенсувати ці втрати за рахунок власного виробництва та допомоги Мінська.



Білорусь формально не бере участі у війні, проте від самого початку виступає ключовим союзником Москви, надавши свою територію для вторгнення у 2022 році.



