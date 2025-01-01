Один вдарив поліцейського, інший - розпилив балончик в обличчя патрульній: волинянам загрожує до 5 років тюрми

До п’яти років позбавлення волі загрожує фігурантам, які нанесли тілесні ушкодження волинським патрульним на службі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інциденти трапились 14 вересня, у Луцьку та Ковелі. Обоє громадян одразу ж були затримані патрульними з застосуванням фізичної сили і кайданків.Уночі, в Луцьку, наряд зупинив водія BMW X5, який рухався з порушенням ПДР. Під час спілкування в нього помітили явні ознаки алкосп’яніння. Під час оформлення адмінматеріалів до порушника приїхала «група підтримки». Один зі знайомих вчинив конфлікт з поліцейськими, намагаючись «визволити» товариша, аби той втік від законної відповідальності, та наніс ушкодження правоохоронцю. На місце прибула слідчо-оперативна група, порушника затримали в порядку ст. 208 КПК. За процесуального керівництва прокуратури, йому оголосили про підозру за ч.2 ст.345 ККУ, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. На нетверезого водія також оформили відповідні матеріали.Ще один конфлікт трапився в Ковелі, коли наряд прибув на виклик про домашнє насильство. Тут правопорушник поводився агресивно та вчинив активний опір поліцейській, розпиливши газовий балончик в обличчя.Правоохоронниця отримала тілесне ушкодження. На місце прибула слідчо-оперативна група, фігуранта затримали в порядку с. 208 КПК України. За процесуального керівництва прокуратури, слідчі Ковельського РУП оголосять йому про підозру за ч.2 ст. 345 ККУ.Санкція статті – обмеження чи позбавлення волі до 5 років.