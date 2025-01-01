Як на Волині готують житло для «підтриманого проживання»
Сьогодні, 09:01
У Торчинській громаді завершують облаштовувати житло для надання нової соціальної послуги "підтриманого проживання". Для цього відремонтували п’ять будинків, у яких поселять 25 вимушених переселенців — людей з інвалідністю та людей старшого віку.
Про це розповіла директорка Центру надання соціальних послуг у Торчині Ірина Франчук, пише Суспільне.
З її слів, колишнє приміщення соціального центру у селищі перебудували та переобладнали під соціальне житло. Незабаром тут проживатимуть 7 людей.
"Облаштовано з всіма врахуваннями для осіб маломобільних, це мийка зі спеціальним під’їздом під неї, плита, пральна та сушильна машини, витяжка. Тобто облаштовано все для зручності їх перебування", — зазначила посадовиця.
У приміщенні є три спальні, вітальня, кухня та санвузол, виконаний ремонт всередині та ззовні. Також є вказівники шрифтом Брайля, а на підлозі — тактильна плитка.
Зараз у будинку складають ліжка, розповіли майстри Віталій Никитюк і Василь Хаїтов.
"Шафи складали, ліжка, крісла. По меблях. — воно все добротне, замовник хороший, все в комплекті є, все воно підходить. Ви побачите, що воно гарне, сучасне", — наголосили складальники меблів.
П’ять приміщень, у котрих раніше були старостати та ФАП, а тепер облаштовують соціальне житло у селах Торчин, Воютин, Смолигів і Сарнівка — це комунальна власність Торчинської селищної ради, розповів голова Юрій Кревський.
"Квадратура цих приміщень, умовно кажучи, від 80 до 140 квадратів. Це приміщення, які використовувались довгий час. Зараз ми вважаємо, що виходячи з реалій сьогодення, громада може обійтися без цих приміщень", — зазначив посадовець.
Проєкт "підтримане проживання" є пілотним на Волині та реалізовується Міністерством соціальної політики за фінансової підтримки "Гуманітарного фонду для України" та Торчинської громади. Виконавчі партнери — благодійний фонд "Рокада", розповіла регіональна координаторка проєкту Людмила Висоцька-Степанюк.
"Ремонтні роботи проводить благодійний фонд, як виконавчий партнер, всю начинку техніку, меблі, текстиль, також проводить благодійний фонд. Натомість додаткові роботи: закупівля газових конвекторів, окультурення території, пожежна сигналізація, ці речі поводить громада", — сказала жінка.
Зі слів Людмили Висоцької-Степанюк, реалізація проєкту розпочалася у грудні 2024 року. Заселити перших мешканців планують у жовтні 2025-го. Щодня у цих будинках працюватиме соціальний працівник.
На облаштування житла з бюджету громади витратили орієнтовно 1 мільйон гривень, а з "Гуманітарного фонду для України" — 350 тисяч доларів, однак це не остаточні витрати, додала регіональна координаторка проєкту Людмила Висоцька-Степанюк.
