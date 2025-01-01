Польща пропонує країнам Заходу закрити небо над Україною
Сьогодні, 08:20
Після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір своєї країни, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України.
Про це він заявив в інтерв’ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, яке цитує Tagesschau.
«Технічно НАТО і Європейський союз були б здатні це зробити, але це рішення не може ухвалити Польща самостійно, а тільки разом з союзниками», — заявив Сікорський.
Польський міністр закордонних справ також пропонує контролювати вхід у Балтійське море ветхих суден російського тіньового флоту, які загрожують забруднити акваторію нафтопродуктами у разі аварії.
«Якщо хоча б одне з цих російських суден, два з яких вже затонули в Азовському морі, потоне в Балтійському морі, ми зіткнемося з екологічною катастрофою безпрецедентного масштабу», — зауважив Сікорський.
За його словами, Німеччина або НАТО могли б створити морську зону контролю в Північному морі.
Нагадаємо, надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Безпілотники залетіли на територію обох країн НАТО.
Раніше, у ніч проти 10 вересня, під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.
