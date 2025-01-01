Які дерева та чагарники краще садити восени та чому





Свої плюси та мінуси має як осіннє, так і весняне посадження, пише



Переваги осінньої посадки дерев:



Економія коштів. Восени ціни на саджанці знижуються, починаються знижки та розпродажі.



Великий вибір. Під кінець сезону накопичується широкий асортимент рослин для посадження.



Хороша якість посадкового матеріалу. Восени розплідники готують до продажу свіжовикопані дерева, за якими можна легко визначити здоров’я коренів, листя і навіть смак плодів.



Висока приживаність. Для осені характерна висока вологість, що сприяє кращій адаптації саджанців.



Простота у догляді. Посадженим восени деревам досить одного повноцінного поливання, а решту зробить природа.



Швидкість росту. Осінні саджанці пробуджуються буквально після сходу снігу і пускаються в зростання на 2-3 тижні раніше весняних.



Посадження дерев восени заощадить час садівника навесні, коли і без того городніх справ вистачає.



Недоліків осінньої посадки дерев не так багато



Зміни погоди. Несподіване промерзання ґрунту восени (до — 4°C) може занапастити незміцнілі молоді корені, а сильні вітри — зламати тонкі стволи та гілки. Перед посадкою слід уточнювати прогноз не лише на найближчі дні, але і тижні.



Активність гризунів. З настанням холодів гризуни починають полювання за соковитою корою і коренями дерев. Захиститися від них можна, обернувши стволи руберойдом, мішковиною, металевою сіткою, або організувати пастки.



Несприятливі умови для роботи. На відміну від сонячних весняних днів восени частіше йде дощ, дме вогкий вітер, що утрудняє посадкові роботи.



Які дерева та чагарники можна садити восени



Серед плодових дерев — це зимостійкі сорти яблунь та груш, а також чорноплідна горобина, смородина, малина, горіх, жимолость.

