Курс валют на 15 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 15 вересня. Долар втратив 3 коп. Євро зріс ще на 12 коп. Польський злотий додав 6 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,28 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,39 (+12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,37 (+6 коп.)
