15 вересня на Волині: гортаючи календар

Наталка Пахайчук (на фото) та учасник команди КВН "Замок Любарта" Михайло Денисов.



Також 15 вересня день народження відзначають український письменник і журналіст, голова ради директорів інвестиційної групи VolWest Віктор Корсак, журналіст Андрій Собуцький, актор театру "Гармидер" Павло Порицький.



Іменинниками 15 вересня є: Андрій, Валерій, Герасим, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Степан, Яків, Євдокія, Людмила, Марія.



ВолиньPost вітає та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів.



15 вересня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з лімфомами, День народження Google та Міжнародний день демократії.



15 вересня 2010 року поблизу Свято-Покровського храму Луцька Української православної церкви відкрили пам'ятник досліднику Волині Миколі Теодоровичу.



