На Волині судили продавчиню, яка обікрала магазин на понад 100 тисяч гривень





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, пишуть



Інцидент стався в одній із крамниць побутової хімії Нововолинська. У жовтні 2024 року Людмила З. була прийнята на посаду продавця-консультанта.



Упродовж роботи, що тривала до 27 січня 2025 року, жінка привласнювала гроші з каси і товар. Власник магазину зазнав майнової шкоди на загальну суму 110 463 гривні.



Дії працівниці кваліфікували за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану). Обвинувачена покаялася і уклала угоду з прокурором про визнання винуватості. А ще повністю відшкодувала завдані збитки.



Суд призначив Людмилі З. п’ять років позбавлення волі, які замінив роком іспитового строку. Також їй на рік заборонили обіймати посади, пов’язані з матеріальними цінностями та грошовими коштами.

