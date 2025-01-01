На Волині судили продавчиню, яка обікрала магазин на понад 100 тисяч гривень
Сьогодні, 22:12
Волинська продавчиня крала гроші з каси магазину, тому ризикувала опинитися на п’ять років у тюрмі.
Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, пишуть Волинські новини.
Інцидент стався в одній із крамниць побутової хімії Нововолинська. У жовтні 2024 року Людмила З. була прийнята на посаду продавця-консультанта.
Упродовж роботи, що тривала до 27 січня 2025 року, жінка привласнювала гроші з каси і товар. Власник магазину зазнав майнової шкоди на загальну суму 110 463 гривні.
Дії працівниці кваліфікували за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану). Обвинувачена покаялася і уклала угоду з прокурором про визнання винуватості. А ще повністю відшкодувала завдані збитки.
Суд призначив Людмилі З. п’ять років позбавлення волі, які замінив роком іспитового строку. Також їй на рік заборонили обіймати посади, пов’язані з матеріальними цінностями та грошовими коштами.
