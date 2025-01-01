На Волині чоловік зливав місця перебування ТЦК і поплатився

У Волинській області чоловік зливав у Viber-спільноту місця перебування мобільних груп оповіщення Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Суд визнав його винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України й інших військових формувань в особливий період.

Відповідний вирок 1 вересня ухвалив Камінь-Каширський районний суд Волинської області. Текст опубліковано на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, передає Обозрєватєль.

Що відомо про фігуранта

Обвинувачений – українець, громадянин України, уродженець села Заозер'я на Рівненщині, із професійно-технічною освітою, непрацевлаштований, одружений, на утриманні якого перебуває двоє неповнолітніх дітей, раніше не судимий.

Що відомо про скоєне правопорушення

Чоловік був адміністратором групи у Viber під назвою "Мусара в селі (лебці)". Як встановив суд, він "забезпечував збір і публікацію (разом з іншими, невстановленими досудовим розслідуванням учасниками групи) повідомлень про розташування уповноважених представників районних (міських) ТЦК і СП <...> із відомостями про місце й час проведення відповідних заходів указаними військовими формуваннями для своєчасного інформування громадян України, які мають намір ухилитися від виконання своїх обов'язків із захисту Вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України".

