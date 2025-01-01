У Луцьку юнак потрапив у лікарню з алкогольним отруєнням





Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, - інформують



У матеріалах справи вказано, що підліток поблизу будинків №3 та №5 на проспекті Молоді вживав алкогольні напої та перебував у громадському місці в нетверезому стані. Юнака госпіталізували з діагнозом гостре алкогольне отруєння.



На матір хлопця Наталію С. склали протокол за скоєння адмінпорушення, передбаченого ч. 3 ст. 184 КУпАП (вчинення повторного діяння, що тягне за собою відповідальність за неналежне виконання батьками обов'язків щодо виховання дітей).



Читати ще: На Волині малолітня дівчинка напилась алкоголю і потрапила до реанімації. Що суд призначив матері



Під час судового засідання лучанка провину не визнала. Мовляв, вона взагалі нічого не знає і не розуміє, чому стосовно неї склали протокол.



Дослідивши письмові матеріали справи, суддя визнав жінку винною і оштрафував на 5100 гривень.

