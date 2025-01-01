У Луцьку юнак потрапив у лікарню з алкогольним отруєнням
Сьогодні, 20:38
У Луцьку неповнолітній юнак після вживання алкоголю потрапив до лікарні, а його матір оштрафували на значну суму.
Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, - інформують Волинські новини.
У матеріалах справи вказано, що підліток поблизу будинків №3 та №5 на проспекті Молоді вживав алкогольні напої та перебував у громадському місці в нетверезому стані. Юнака госпіталізували з діагнозом гостре алкогольне отруєння.
На матір хлопця Наталію С. склали протокол за скоєння адмінпорушення, передбаченого ч. 3 ст. 184 КУпАП (вчинення повторного діяння, що тягне за собою відповідальність за неналежне виконання батьками обов'язків щодо виховання дітей).
Під час судового засідання лучанка провину не визнала. Мовляв, вона взагалі нічого не знає і не розуміє, чому стосовно неї склали протокол.
Дослідивши письмові матеріали справи, суддя визнав жінку винною і оштрафував на 5100 гривень.
