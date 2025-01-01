Якою буде погода у понеділок, 15 вересня у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 15 вересня місцеві синоптики прогнозують у Луцьку та на території області хмарність та помірний дощ.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Так, у понеділок, 15 вересня у Луцьку буде хмарно з проясненнями⛅️ Вночі помірний дощ. Вдень невеликий дощ. Вітер вночі південний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14° вдень 18-20°.
На території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Вночі помірний дощ. Вдень невеликий дощ. Вітер вночі південний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15° вдень 16-21°.
