ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії

ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії
Головне управління розвідки та Сили спеціальних операцій 13 й 14 вересня здійснили операцію з ураження російської залізниці за напрямком Орел-Курськ.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на джерела в ГУР.

За інформацією співрозмовника, напередодні на залізничному перегоні Малоархангельск-Глазуновка співробітники РЖД виявили невідомі міни. До вказаного місця окупанти викликали інженерний розрахунок спецпідрозділу росгвардії.
ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії

"Проте під час невдалого розмінування відбувся підрив, внаслідок якого двоє російських "росгвардійців" ліквідовано, а один отримав мінно-вибухову ампутацію обох нижніх кінцівок", - йдеться у повідомленні.
ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії
ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії


Деталі: Внаслідок вибуху зупинилось залізничне сполучення федерального значення, затримувались понад 15 поїздів в обох напрямках.

Ще одна атака була в ніч на 14 вересня. Після 2 години ночі стався підрив залізничного сполучення Санкт-Петербург – Псков на перегоні Строганово-Мшинська.

Там внаслідок атаки зійшов з рейок локомотив та знищено 15 паливних цистерн разом з пальним.

Як зазначає джерело в ГУР, операції здійснено спільно з підрозділами Сил Оборони України.

Також додають, що ці залізничні гілки є критично важливими логістичними ланками в постачанні окупаційних військ на Харківському та Сумському напрямках.

Пряма мова: "У результаті руйнування залізничної інфраструктури на цих ділянках, росіяни відчують значні ускладнення в логістиці, що своєю чергою суттєво відобразиться на їхній спроможності здійснювати активні дії проти українських Сил Оборони".

Що передувало:

Раніше росіяни повідомляли, що внаслідок вибуху на залізничних коліях в Орловській області РФ загинули двоє співробітників Росгвардії, ще один перебуває у важкому стані, затримується низка поїздів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, ГУР, ССО, війна, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії
Сьогодні, 18:48
ЗСУ відкинули російських окупантів на Сумщині
Сьогодні, 18:07
У місті на Волині перекриють рух транспорту через залізничні переїзди
Сьогодні, 17:26
На війні загинув 19-річний випускник волинського військового ліцею Володимир Махмет
Сьогодні, 16:37
Освітянин з Волині увійшов до ТОП-10 вчителів України
Сьогодні, 16:01
Медіа
відео
1/8