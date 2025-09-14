ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії





Про це повідомляє



За інформацією співрозмовника, напередодні на залізничному перегоні Малоархангельск-Глазуновка співробітники РЖД виявили невідомі міни. До вказаного місця окупанти викликали інженерний розрахунок спецпідрозділу росгвардії.



"Проте під час невдалого розмінування відбувся підрив, внаслідок якого двоє російських "росгвардійців" ліквідовано, а один отримав мінно-вибухову ампутацію обох нижніх кінцівок", - йдеться у повідомленні.



Деталі: Внаслідок вибуху зупинилось залізничне сполучення федерального значення, затримувались понад 15 поїздів в обох напрямках.



Ще одна атака була в ніч на 14 вересня. Після 2 години ночі стався підрив залізничного сполучення Санкт-Петербург – Псков на перегоні Строганово-Мшинська.



Там внаслідок атаки зійшов з рейок локомотив та знищено 15 паливних цистерн разом з пальним.



Як зазначає джерело в ГУР, операції здійснено спільно з підрозділами Сил Оборони України.



Також додають, що ці залізничні гілки є критично важливими логістичними ланками в постачанні окупаційних військ на Харківському та Сумському напрямках.



Пряма мова: "У результаті руйнування залізничної інфраструктури на цих ділянках, росіяни відчують значні ускладнення в логістиці, що своєю чергою суттєво відобразиться на їхній спроможності здійснювати активні дії проти українських Сил Оборони".



Що передувало:



Раніше росіяни повідомляли, що внаслідок вибуху на залізничних коліях в Орловській області РФ загинули двоє співробітників Росгвардії, ще один перебуває у важкому стані, затримується низка поїздів.

