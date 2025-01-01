У місті на Волині перекриють рух транспорту через залізничні переїзди

У місті на Волині перекриють рух транспорту через залізничні переїзди
У Ковелі буде перекрито рух транспорту через залізничні переїзди на вулицях Модеста Левицького та Брестській

Про це повідомили у Ковельській міській раді.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт буде перекрито рух транспорту:

– з 08:00 год. 15 вересня до 20:00 год. 17 вересня на залізничному переїзді (ПК 19+54,65) на вулиці Модеста Левицького;

– з 08:00 год. 16 вересня до 20:00 год. 18 вересня на залізничному переїзді (ПК 1+98,12) на вулиці Брестській.

