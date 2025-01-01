У місті на Волині перекриють рух транспорту через залізничні переїзди
Сьогодні, 17:26
У Ковелі буде перекрито рух транспорту через залізничні переїзди на вулицях Модеста Левицького та Брестській
Про це повідомили у Ковельській міській раді.
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт буде перекрито рух транспорту:
– з 08:00 год. 15 вересня до 20:00 год. 17 вересня на залізничному переїзді (ПК 19+54,65) на вулиці Модеста Левицького;
– з 08:00 год. 16 вересня до 20:00 год. 18 вересня на залізничному переїзді (ПК 1+98,12) на вулиці Брестській.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Ковельській міській раді.
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт буде перекрито рух транспорту:
– з 08:00 год. 15 вересня до 20:00 год. 17 вересня на залізничному переїзді (ПК 19+54,65) на вулиці Модеста Левицького;
– з 08:00 год. 16 вересня до 20:00 год. 18 вересня на залізничному переїзді (ПК 1+98,12) на вулиці Брестській.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині перекриють рух транспорту через залізничні переїзди
Сьогодні, 17:26
Освітянин з Волині увійшов до ТОП-10 вчителів України
Сьогодні, 16:01
У волинському місті встановлять ще одну камеру фіксації ПДР
Сьогодні, 15:20
Волинянин став чемпіоном України з дзюдо
Сьогодні, 14:39