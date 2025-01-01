ЗСУ відкинули російських окупантів на Сумщині





Про це повідомляє



Одночасно росіяни окупували на Новопавлівському напрямку населений пункт Темирівка Гуляйпільської міської громади Запорізької області.



Просування ворога також зафіксовано в Куп'янську Харківської області та біля Новоіванівки.



Нагадаємо, в оперативно-стратегічному угрупованні військ Дніпро розповіли, що росіяни продовжують намагатися накопичити сили на північних околицях Куп'янська. Вихід із трубопроводу, який окупанти використовували для переміщення особового складу в місто, перебуває під вогневим контролем українських захисників.



Там додали, що в районі Куп'янська є кілька трубопроводів, три нитки з чотирьох уже пошкоджено і затоплено.



Раніше DeepState заявив, що росіяни втретє після випадків коло Суджі та в Авдіївці використали труби для проникнення їхніх груп.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України на Сумському напрямку відкинули російських окупантів під прикордонними населенними пунктами Костянтинівка та Новокостянтинівка в Хотинській селищній громаді.Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на аналітиків проєкту DeepState.Одночасно росіяни окупували на Новопавлівському напрямку населений пункт Темирівка Гуляйпільської міської громади Запорізької області.Просування ворога також зафіксовано в Куп'янську Харківської області та біля Новоіванівки.Нагадаємо, в оперативно-стратегічному угрупованні військ Дніпро розповіли, що росіяни продовжують намагатися накопичити сили на північних околицях Куп'янська. Вихід із трубопроводу, який окупанти використовували для переміщення особового складу в місто, перебуває під вогневим контролем українських захисників.Там додали, що в районі Куп'янська є кілька трубопроводів, три нитки з чотирьох уже пошкоджено і затоплено.Раніше DeepState заявив, що росіяни втретє після випадків коло Суджі та в Авдіївці використали труби для проникнення їхніх груп.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію