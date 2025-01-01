ЗСУ відкинули російських окупантів на Сумщині
Сьогодні, 18:07
Збройні сили України на Сумському напрямку відкинули російських окупантів під прикордонними населенними пунктами Костянтинівка та Новокостянтинівка в Хотинській селищній громаді.
Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на аналітиків проєкту DeepState.
Одночасно росіяни окупували на Новопавлівському напрямку населений пункт Темирівка Гуляйпільської міської громади Запорізької області.
Просування ворога також зафіксовано в Куп'янську Харківської області та біля Новоіванівки.
Нагадаємо, в оперативно-стратегічному угрупованні військ Дніпро розповіли, що росіяни продовжують намагатися накопичити сили на північних околицях Куп'янська. Вихід із трубопроводу, який окупанти використовували для переміщення особового складу в місто, перебуває під вогневим контролем українських захисників.
Там додали, що в районі Куп'янська є кілька трубопроводів, три нитки з чотирьох уже пошкоджено і затоплено.
Раніше DeepState заявив, що росіяни втретє після випадків коло Суджі та в Авдіївці використали труби для проникнення їхніх груп.
