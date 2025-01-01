Нападник з Луцька забив гол і врятував дубль «Нюрнберга»

Артем Степанов не потрапив у заявку основної команди Нюрнберга на матч Другої Бундесліги, тож вийшов на поле у складі дубля.



Про це повідомляє



Гра за Нюрнберг-2 стала для нього успішною: у гостьовому матчі проти Вюрцбургера Кікерс форвард допоміг уникнути поразки.



На 76-й хвилині Степанов холоднокровно реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок зустрічі – 1:1.



Цього сезону футболіст провів п'ять матчів за першу команду Нюрнберга (241 ігрова хвилина) і відзначився одним забитим м'ячем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 вересня український нападник,та уродженець Луцькане потрапив у заявку основної команди Нюрнберга на матч Другої Бундесліги, тож вийшов на поле у складі дубля.Про це повідомляє XSport Гра за Нюрнберг-2 стала для нього успішною: у гостьовому матчі проти Вюрцбургера Кікерс форвард допоміг уникнути поразки.На 76-й хвилині Степанов холоднокровно реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок зустрічі – 1:1.Цього сезону футболіст провів п'ять матчів за першу команду Нюрнберга (241 ігрова хвилина) і відзначився одним забитим м'ячем.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію