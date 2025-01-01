Нападник з Луцька забив гол і врятував дубль «Нюрнберга»
Сьогодні, 19:31
13 вересня український нападник,та уродженець Луцька Артем Степанов не потрапив у заявку основної команди Нюрнберга на матч Другої Бундесліги, тож вийшов на поле у складі дубля.
Про це повідомляє XSport.
Гра за Нюрнберг-2 стала для нього успішною: у гостьовому матчі проти Вюрцбургера Кікерс форвард допоміг уникнути поразки.
На 76-й хвилині Степанов холоднокровно реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок зустрічі – 1:1.
Цього сезону футболіст провів п'ять матчів за першу команду Нюрнберга (241 ігрова хвилина) і відзначився одним забитим м'ячем.
