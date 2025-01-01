На війні загинув 19-річний випускник волинського військового ліцею Володимир Махмет
Сьогодні, 16:37
Україна втратила ще одного свого сина… Захищаючи Батьківщину від російських загарбників загинув випускник Волинського обласного ліцею з посиленою фізичною підготовкою імені Героїв Небесної сотні.
Про це повідомили у навчальному закладі.
"13 вересня, під час виконання бойового завдання поблизу н.п. Середнє Покровського району Донецької області, загинув 19-річний солдат, мешканець Старого Кривина, випускник Волинського військового ліцею (2023 року)– Володимир Махмет. Юнак із гарячим серцем, світлими мріями та незламною вірою в Перемогу. Його молодість і майбутнє були віддані заради України", - йдеться у повідомленні на сторінці ліцею.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідних і близьких загиблого Героя.
Коментарі 0
