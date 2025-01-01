Освітянин з Волині увійшов до ТОП-10 вчителів України
Сьогодні, 16:01
Вчитель із Володимира увійшов до десятка найкращих педагогів України. Олександр Тарасюк став фіналістом Global Teacher Prize Ukraine
Про це повідомляє газета Волинь-нова.
1 вересня журі оголосило десятьох фіналістів, які претендують на національну премію Global Teacher Prize Ukraine – це щорічна національна премія, яку в 2017 році заснувала громадська спілка «Освіторія».
Цьогоріч організатори премії отримали близько 3000 анкет і номінацій. Після кількох етапів відбору серед півфіналістів визначили 17 кандидатів із найвищими балами, з якими провели інтерв’ю. За результатами розмови відібрали 10 фіналістів
«Освіта сьогодні – це не лише про розум. Продовжуючи навчати дітей, українські вчителі також борються за майбутнє країни. Адже діти за шкільними партами сьогодні – це лише 15% нашого населення, але 100% нашого майбутнього. І премією ми прагнемо подякувати вчителям та відзначити їхню стійкість, силу та інноваційність», – наголосила перед оголошенням ТОП-10 очільниця «Освіторії» Зоя Литвин.
10 найкращих вчителів України 2025:
Руслан Шаламов – вчитель біології та екології з Харкова;
Олександр Тарасюк – вчитель історії з Волині;
Юлія Ометюх – вчителька мистецтва у ліцеї імені Івана Пулюя у Львові;
Юрій Пахомов – вчитель хімії з Івано-Франківська;
Людмила Сакович – вчителька української мови та літератури, а також зарубіжної літератури та польської мови в ліцеї «Оріяна» у Львові;
Катерина Роботницька – вчителька української мови з Києва;
Євгеній Атамасенко – вчитель хімії, курсу STEM з Київської області;
Наталія Власова – вчителька історії, громадянської освіти з Дніпра;
Костянтин Кравчук – вчитель образотворчого мистецтва, інформатики з Хмельницького;
Андрій Стецюк – вчитель історії з Черкас.
Як ви з приємністю прочитали, що серед десятки найкращих є і педагог із Волині – вчитель історії та факультативу «Підприємництво в дії» ліцею № 5 імені Анатолія Кореневського з Володимира Олександр Тарасюк.
Це визнання є свідченням професійної майстерності педагога, невтомної праці, любові до дітей та відданості своїй справі. Пан Анатолій є прикладом натхнення, новаторства та справжнього покликання вчителя, який формує майбутнє нашої держави.
Найкращий вчитель 2025 року отримає 1 мільйон гривень на власний освітній проєкт і освітню подорож.
У вересні всі фіналісти вирушать до асесмент-центру, де експертне журі оцінюватиме їхню майстерність протягом двох днів.
Тим часом в інтернет-мережі триває «народне голосування» за звання найкращого педагога.
Віддати свій голос можна за посиланням:
