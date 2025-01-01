У волинському місті встановлять ще одну камеру фіксації ПДР

На відрізку траси Р-15, що проходить через місто Нововолинськ, уже діє два прилади фіксації адміністративних правопорушень.Незабаром буде встановлений ще один такий прилад. Його розміщують поблизу повороту з траси на 15-й мікрорайон, - повідомили у Нововолинській міській раді.Нагадаємо, що в січні 2025 року на відрізку траси Р-15 в Нововолинську встановили дві камери фіксації швидкості. За період їх роботи стягнуто понад 1 мільйон гривень штрафів. До бюджету Нововолинської громади надійшло 10% стягнень, тобто понад 100 тисяч гривень.Автодорога Р-15 Ковель – Жовква має державне значення. Відповідно моніторинг безпекової ситуації на трасі та встановлення камер проводить ДУ «Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України». ВУКГ міської ради встановлює залізобетонну опору та забезпечує підключення електроенергії.