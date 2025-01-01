Волинянин став чемпіоном України з дзюдо

Волинянин став чемпіоном України з дзюдо
Спортсмен з Волині Вадим Чернов тріумфував на Чемпіонаті України з дзюдо.

Про це повідомив голова Рівненської територіальної громади Юрій Фіньковський.

11-12 вересня у місті Вінниця відбувався Чемпіонат України з дзюдо.

Уродженець села Старовойтове Рівненської громади Вадим Чернов виборов золото у категорії 66 кг.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Вадим Чернов, спорт, дзюдо, Волинь, Рівненська громада, Старовойтове
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин став чемпіоном України з дзюдо
Сьогодні, 14:39
Луцькі поліцейські вночі наздоганяли п'яного водія. ВІДЕО
Сьогодні, 13:58
Скільки Україні коштує одна доба війни проти росії
Сьогодні, 13:17
У Луцьку мотоцикліст без права керування порушував ПДР під час комендантської години
Сьогодні, 12:33
На Волині в ДТП постраждав неповнолітній водій: його опікунку судили
Сьогодні, 12:05
Медіа
відео
1/8