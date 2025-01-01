Волинянин став чемпіоном України з дзюдо
Сьогодні, 14:39
Спортсмен з Волині Вадим Чернов тріумфував на Чемпіонаті України з дзюдо.
Про це повідомив голова Рівненської територіальної громади Юрій Фіньковський.
11-12 вересня у місті Вінниця відбувався Чемпіонат України з дзюдо.
Уродженець села Старовойтове Рівненської громади Вадим Чернов виборов золото у категорії 66 кг.
