Луцькі поліцейські вночі наздоганяли п'яного водія. ВІДЕО
Сьогодні, 13:58
У Луцьку нетверезий водій Audi проігнорував вимогу про зупинку.
Про це повідомили на стоірнці патрульної поліції Волині.
13 вересня під час дії комендантської години сьогодні ми подали сигнал про зупинку водієві Audi.
Спочатку за допомогою сигнального диску, а пізніше і за допомогою проблискових маячків та звукового сигналу. Водій не виконав дану вимогу та продовжував рух.
Авто зупинили та встановили, що водій керував транспортним засобом у стані спʼяніння. Результат Драгера — 1,34 проміле.
Водія інспектори склали протоколи за ч.1 ст.122-2 (Невиконання водієм вимоги поліцейського про зупинку) КУпАП, а також протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.
