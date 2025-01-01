Навроцький підписав резолюцію на перекидання військ НАТО до Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав згоду на перекидання військ НАТО до Польщі в рамках операції "Східний страж".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у Х Бюро національної безпеки Польщі.

Важливо зазначити, що вчора у відповідь на вторгнення російських дронів у Польщу 10 вересня, НАТО розпочало операцію "Східний страж". З огляду на публікацію Бюро, йдеться про перекидання військ у рамках цієї операції.

"Президент... підписав постанову про надання дозволу на перебування на території (Польщі - ред.) збройних сил іноземних держав-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО - ред.) з метою зміцнення обороноздатності в рамках операції "Східна варта"", - ідеться в публікації.

Також там додали, що резолюція є секретною.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня Росія здійснила комбіновану атаку РФ по Україні, застосувавши дрони і ракети. Безпілотники фіксувалися в різних областях нашої країни, і близько 20 одиниць залетіли в повітряний простір Польщі.

За словами польського прем'єра Дональда Туска, повітряний простір країни було порушено щонайменше 19 разів. Унаслідок загрози в небо було піднято бойову авіацію. Відомо, що сили ППО збили 4 дрони, і уламки 16 вже знайшли.

