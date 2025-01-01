Багато жінок везли з собою іграшки: як розселили підопічних інтернатів з Сумщини на Волині
Сьогодні, 21:15
Десятьох із 20 переселенок з Сумщини, які жили у Будищанському і Хмелівському психоневрологічних інтернатах і приїхали на Волинь 20 червня, розмістили у Берестечківському інтернаті.
Про це Суспільному розповіла соцпрацівниця благодійного фонду "Рокада" Юлія Пашкова, яка супроводжувала жінок на Волині.
"Дорога далася важко. Тому що люди були знервовані, перелякані, — каже соцпрацівниця. — Багато жінок везли із собою іграшки, а Оля мені показувала, що у неї є півник, якого звати "Ко-ко". А Оксана привезла свій помідор, вирощений там. І вона тут планує його в парник посадити, дочекатися врожаю помідорів".
Підопічна Оксана змінила 5 інтернатів, перш ніж потрапила на Волинь. Каже: на Сумщині було страшно через обстріли. У місті Шостка залишились її мама, племінник і сестра.
"У Суми приїхали, то там теж стріляли. Чого нас переселели, бо у нас була російська граніца блізко. Хочеться, щоб швидко війна закінчилась і був мир в Україні", — говорить Ольга.
Ольга в інтернаті на Сумщині перебувала 4 роки. Зараз, каже жінка, там залишатися страшно. "Там бомбили, в Сумах. Школу і больніцу розбили. Автобуси знищили на Вербну неділю", — пригадує жінка.
Як розповіла соцпрацівниця Берестечківського інтернату Марія Ривачук, найпрешше, що потребують перселенців — уваги.
"Люди добре адаптувалися, в нас хороші умови. Стараємося лікувати людей любов’ю. Перед їх прибуттям у нас була бесіда із нашими дівчатами. Їм треба буде допомагати", — говорить Марія Ривачук.
Зі слів керівника Берестечківського інтернату Віталія Клемби, це вже третя група переселенців, яка прибула у їх заклад під час повномасштабного вторгнення. Зараз тут проживають 42 переселенці. Інтернатна установа розрахована на 180 людей, але у закладі нині доглядають за 220 підопічними.
Що відомо про евакуацію з деяких районів Сумщини
З 31 травня відбувається обов’язкова евакуація жителів ще 11 населених пунктів у Річківській, Білопільській, Ворожбянській та Миколаївській сільській громадах Сумського району. Евакуація проводиться з таких населених пунктів:
Горобівка (Річківська сільська громада);
Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);
Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);
Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).
В цих населених пунктах проживають понад 2800 людей, із них 367 – діти.
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Про це Суспільному розповіла соцпрацівниця благодійного фонду "Рокада" Юлія Пашкова, яка супроводжувала жінок на Волині.
"Дорога далася важко. Тому що люди були знервовані, перелякані, — каже соцпрацівниця. — Багато жінок везли із собою іграшки, а Оля мені показувала, що у неї є півник, якого звати "Ко-ко". А Оксана привезла свій помідор, вирощений там. І вона тут планує його в парник посадити, дочекатися врожаю помідорів".
Підопічна Оксана змінила 5 інтернатів, перш ніж потрапила на Волинь. Каже: на Сумщині було страшно через обстріли. У місті Шостка залишились її мама, племінник і сестра.
"У Суми приїхали, то там теж стріляли. Чого нас переселели, бо у нас була російська граніца блізко. Хочеться, щоб швидко війна закінчилась і був мир в Україні", — говорить Ольга.
Ольга в інтернаті на Сумщині перебувала 4 роки. Зараз, каже жінка, там залишатися страшно. "Там бомбили, в Сумах. Школу і больніцу розбили. Автобуси знищили на Вербну неділю", — пригадує жінка.
Як розповіла соцпрацівниця Берестечківського інтернату Марія Ривачук, найпрешше, що потребують перселенців — уваги.
"Люди добре адаптувалися, в нас хороші умови. Стараємося лікувати людей любов’ю. Перед їх прибуттям у нас була бесіда із нашими дівчатами. Їм треба буде допомагати", — говорить Марія Ривачук.
Зі слів керівника Берестечківського інтернату Віталія Клемби, це вже третя група переселенців, яка прибула у їх заклад під час повномасштабного вторгнення. Зараз тут проживають 42 переселенці. Інтернатна установа розрахована на 180 людей, але у закладі нині доглядають за 220 підопічними.
Що відомо про евакуацію з деяких районів Сумщини
З 31 травня відбувається обов’язкова евакуація жителів ще 11 населених пунктів у Річківській, Білопільській, Ворожбянській та Миколаївській сільській громадах Сумського району. Евакуація проводиться з таких населених пунктів:
Горобівка (Річківська сільська громада);
Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);
Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);
Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).
В цих населених пунктах проживають понад 2800 людей, із них 367 – діти.
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