Багато жінок везли з собою іграшки: як розселили підопічних інтернатів з Сумщини на Волині

Десятьох із 20 переселенок з Сумщини, які жили у Будищанському і Хмелівському психоневрологічних інтернатах і приїхали на Волинь 20 червня, розмістили у Берестечківському інтернаті.Про це Суспільному розповіла соцпрацівниця благодійного фонду "Рокада", яка супроводжувала жінок на Волині."Дорога далася важко. Тому що люди були знервовані, перелякані, — каже соцпрацівниця. — Багато жінок везли із собою іграшки, а Оля мені показувала, що у неї є півник, якого звати "Ко-ко". А Оксана привезла свій помідор, вирощений там. І вона тут планує його в парник посадити, дочекатися врожаю помідорів".Підопічна Оксана змінила 5 інтернатів, перш ніж потрапила на Волинь. Каже: на Сумщині було страшно через обстріли. У місті Шостка залишились її мама, племінник і сестра."У Суми приїхали, то там теж стріляли. Чого нас переселели, бо у нас була російська граніца блізко. Хочеться, щоб швидко війна закінчилась і був мир в Україні", — говорить Ольга.Ольга в інтернаті на Сумщині перебувала 4 роки. Зараз, каже жінка, там залишатися страшно. "Там бомбили, в Сумах. Школу і больніцу розбили. Автобуси знищили на Вербну неділю", — пригадує жінка.Як розповіла соцпрацівниця Берестечківського інтернату Марія Ривачук, найпрешше, що потребують перселенців — уваги."Люди добре адаптувалися, в нас хороші умови. Стараємося лікувати людей любов’ю. Перед їх прибуттям у нас була бесіда із нашими дівчатами. Їм треба буде допомагати", — говорить Марія Ривачук.Зі слів керівника Берестечківського інтернату Віталія Клемби, це вже третя група переселенців, яка прибула у їх заклад під час повномасштабного вторгнення. Зараз тут проживають 42 переселенці. Інтернатна установа розрахована на 180 людей, але у закладі нині доглядають за 220 підопічними.З 31 травня відбувається обов’язкова евакуація жителів ще 11 населених пунктів у Річківській, Білопільській, Ворожбянській та Миколаївській сільській громадах Сумського району. Евакуація проводиться з таких населених пунктів:Горобівка (Річківська сільська громада);Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).В цих населених пунктах проживають понад 2800 людей, із них 367 – діти.