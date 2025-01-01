Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 21 червня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-11°, вдень 21-23°.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у північно-східній частині невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Прогноз погоди на 21 червняМінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 9-11°, вдень 21-23°.Мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у північно-східній частині невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.

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