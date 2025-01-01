Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 21 червня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-11°, вдень 21-23°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у північно-східній частині невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 21 червня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-11°, вдень 21-23°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у північно-східній частині невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.
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