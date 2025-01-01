Понад рік невідомості: на війні загинув Герой з Волині Володимир Мажула
Сьогодні, 20:38
На війні загинув волинянин Володимир Миколайович Мажула, 1981 року народження.
Про це повідомили на сторінці Велимченської громади.
У березні 2024 року воїн був мобілізований до лав Збройних сил України. Захисник служив у 68-й окремій єгерській бригаді.
Після тривалого очікування, підтвердили, що понад рік тому, 21 травня 2024 року захисник загинув у Донецькій області.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомили на сторінці Велимченської громади.
У березні 2024 року воїн був мобілізований до лав Збройних сил України. Захисник служив у 68-й окремій єгерській бригаді.
Після тривалого очікування, підтвердили, що понад рік тому, 21 травня 2024 року захисник загинув у Донецькій області.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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