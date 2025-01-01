Понад рік невідомості: на війні загинув Герой з Волині Володимир Мажула

Понад рік невідомості: на війні загинув Герой з Волині Володимир Мажула
На війні загинув волинянин Володимир Миколайович Мажула, 1981 року народження.

Про це повідомили на сторінці Велимченської громади.

У березні 2024 року воїн був мобілізований до лав Збройних сил України. Захисник служив у 68-й окремій єгерській бригаді.

Після тривалого очікування, підтвердили, що понад рік тому, 21 травня 2024 року захисник загинув у Донецькій області.

Понад рік невідомості: на війні загинув Герой з Волині Володимир Мажула


ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Багато жінок везли з собою іграшки: як розселили підопічних інтернатів з Сумщини на Волині
Сьогодні, 21:15
Понад рік невідомості: на війні загинув Герой з Волині Володимир Мажула
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 червня
Сьогодні, 20:00
Естонія почала будівництво траншей і бункерів на кордоні з росією
Сьогодні, 19:03
Винуватиця ДТП на Волині уникла покарання за загибель 32-річної пішохідки
Сьогодні, 18:03
Схожі новини
На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Олександр Лижнюк На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Олександр Лижнюк
14 червня, 16:12
На фронті загинув захисник з Волині Вадим Ніколайчук На фронті загинув захисник з Волині Вадим Ніколайчук
07 червня, 15:03
На війні загинув Герой з Волині Назар Матейчук На війні загинув Герой з Волині Назар Матейчук
07 червня, 09:15
Підтвердилась загибель Героя з Волині Олега Юзипчука Підтвердилась загибель Героя з Волині Олега Юзипчука
31 травня, 20:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Багато жінок везли з собою іграшки: як розселили підопічних інтернатів з Сумщини на Волині
Сьогодні, 21:15
 0
Понад рік невідомості: на війні загинув Герой з Волині Володимир Мажула
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Естонія почала будівництво траншей і бункерів на кордоні з росією
Сьогодні, 19:03
 0
Винуватиця ДТП на Волині уникла покарання за загибель 32-річної пішохідки
Сьогодні, 18:03
 0
Медіа
відео
1/8