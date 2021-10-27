Лучани просять, щоб громадський транспорт улітку їздив довше





З таким проханням він звернувся до міської ради у петиції. Станом на 20 червня пропозиція зібрала 3 підписи з 300 необхідних. Збір підписів триватиме ще 14 днів.



Мова йде про такі маршрути як:



№ 3 «Госпіталь—Гаразджа» відправлення у двох напрямках о 21:10 (замість 20:30);



№ 9 «Теремнівська—КХП» відправлення у двох напрямках о 21:10 (замість 20:50);



№ 12 «КРЗ—ДПЗ»відправлення з обох точок о 21:20 (замість 21:00);



№ 24 «КРЗ—Вересневе» відправлення на Вересневе о 20:50 (замість 20:30);



тролейбуси № 15 і № 15А «ЦУМ—Молоді—ЦУМ» продовжити курсування до 23:00.



Що каже міська рада



Станом на сьогодні у місті не вистачає водіїв, прокоментував Віктор Главічка.



З його слів, є водії, яких менше контролюють перевізники, тому ті іноді можуть не виходити на останні рейси. А якщо водіїв покарати, то вони можуть і взагалі звільнитися, переконує він.



Також ситуацію ускладнює те, що багато водіїв мобілізовані. Тож виконати прохання навряд чи вдасться, переконує посадовець.



Натомість є маршрути, які виконують останні рейси о 22:30, зокрема № 19 та № 22. Крім цього, міська рада вже звернулася до перевізників з проханням додати рейси на літній період після 21:00 на маршрутах № 1 та № 10.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанин Ярослав Гнатюк пропонує продовжити час курсування 4 автобусів і 2 тролейбусів хоча б на літній період.З таким проханням він звернувся до міської ради у петиції. Станом на 20 червня пропозиція зібрала 3 підписи з 300 необхідних. Збір підписів триватиме ще 14 днів.Мова йде про такі маршрути як:№ 3 «Госпіталь—Гаразджа» відправлення у двох напрямках о 21:10 (замість 20:30);№ 9 «Теремнівська—КХП» відправлення у двох напрямках о 21:10 (замість 20:50);№ 12 «КРЗ—ДПЗ»відправлення з обох точок о 21:20 (замість 21:00);№ 24 «КРЗ—Вересневе» відправлення на Вересневе о 20:50 (замість 20:30);тролейбуси № 15 і № 15А «ЦУМ—Молоді—ЦУМ» продовжити курсування до 23:00.Що каже міська радаСтаном на сьогодні у місті не вистачає водіїв, прокоментував misto.media начальник дорожньо-транспортного відділуЗ його слів, є водії, яких менше контролюють перевізники, тому ті іноді можуть не виходити на останні рейси. А якщо водіїв покарати, то вони можуть і взагалі звільнитися, переконує він.Також ситуацію ускладнює те, що багато водіїв мобілізовані. Тож виконати прохання навряд чи вдасться, переконує посадовець.Натомість є маршрути, які виконують останні рейси о 22:30, зокрема № 19 та № 22. Крім цього, міська рада вже звернулася до перевізників з проханням додати рейси на літній період після 21:00 на маршрутах № 1 та № 10.

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