Лучани просять, щоб громадський транспорт улітку їздив довше
Сьогодні, 21:45
Лучанин Ярослав Гнатюк пропонує продовжити час курсування 4 автобусів і 2 тролейбусів хоча б на літній період.
З таким проханням він звернувся до міської ради у петиції. Станом на 20 червня пропозиція зібрала 3 підписи з 300 необхідних. Збір підписів триватиме ще 14 днів.
Мова йде про такі маршрути як:
№ 3 «Госпіталь—Гаразджа» відправлення у двох напрямках о 21:10 (замість 20:30);
№ 9 «Теремнівська—КХП» відправлення у двох напрямках о 21:10 (замість 20:50);
№ 12 «КРЗ—ДПЗ»відправлення з обох точок о 21:20 (замість 21:00);
№ 24 «КРЗ—Вересневе» відправлення на Вересневе о 20:50 (замість 20:30);
тролейбуси № 15 і № 15А «ЦУМ—Молоді—ЦУМ» продовжити курсування до 23:00.
Що каже міська рада
Станом на сьогодні у місті не вистачає водіїв, прокоментував misto.media начальник дорожньо-транспортного відділу Віктор Главічка.
З його слів, є водії, яких менше контролюють перевізники, тому ті іноді можуть не виходити на останні рейси. А якщо водіїв покарати, то вони можуть і взагалі звільнитися, переконує він.
Також ситуацію ускладнює те, що багато водіїв мобілізовані. Тож виконати прохання навряд чи вдасться, переконує посадовець.
Натомість є маршрути, які виконують останні рейси о 22:30, зокрема № 19 та № 22. Крім цього, міська рада вже звернулася до перевізників з проханням додати рейси на літній період після 21:00 на маршрутах № 1 та № 10.
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З таким проханням він звернувся до міської ради у петиції. Станом на 20 червня пропозиція зібрала 3 підписи з 300 необхідних. Збір підписів триватиме ще 14 днів.
Мова йде про такі маршрути як:
№ 3 «Госпіталь—Гаразджа» відправлення у двох напрямках о 21:10 (замість 20:30);
№ 9 «Теремнівська—КХП» відправлення у двох напрямках о 21:10 (замість 20:50);
№ 12 «КРЗ—ДПЗ»відправлення з обох точок о 21:20 (замість 21:00);
№ 24 «КРЗ—Вересневе» відправлення на Вересневе о 20:50 (замість 20:30);
тролейбуси № 15 і № 15А «ЦУМ—Молоді—ЦУМ» продовжити курсування до 23:00.
Що каже міська рада
Станом на сьогодні у місті не вистачає водіїв, прокоментував misto.media начальник дорожньо-транспортного відділу Віктор Главічка.
З його слів, є водії, яких менше контролюють перевізники, тому ті іноді можуть не виходити на останні рейси. А якщо водіїв покарати, то вони можуть і взагалі звільнитися, переконує він.
Також ситуацію ускладнює те, що багато водіїв мобілізовані. Тож виконати прохання навряд чи вдасться, переконує посадовець.
Натомість є маршрути, які виконують останні рейси о 22:30, зокрема № 19 та № 22. Крім цього, міська рада вже звернулася до перевізників з проханням додати рейси на літній період після 21:00 на маршрутах № 1 та № 10.
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