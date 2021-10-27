Лучани просять, щоб громадський транспорт улітку їздив довше

Лучани просять, щоб громадський транспорт улітку їздив довше
Лучанин Ярослав Гнатюк пропонує продовжити час курсування 4 автобусів і 2 тролейбусів хоча б на літній період.

З таким проханням він звернувся до міської ради у петиції. Станом на 20 червня пропозиція зібрала 3 підписи з 300 необхідних. Збір підписів триватиме ще 14 днів.

Мова йде про такі маршрути як:

№ 3 «Госпіталь—Гаразджа» відправлення у двох напрямках о 21:10 (замість 20:30);

№ 9 «Теремнівська—КХП» відправлення у двох напрямках о 21:10 (замість 20:50);

№ 12 «КРЗ—ДПЗ»відправлення з обох точок о 21:20 (замість 21:00);

№ 24 «КРЗ—Вересневе» відправлення на Вересневе о 20:50 (замість 20:30);

тролейбуси № 15 і № 15А «ЦУМ—Молоді—ЦУМ» продовжити курсування до 23:00.

Що каже міська рада

Станом на сьогодні у місті не вистачає водіїв, прокоментував misto.media начальник дорожньо-транспортного відділу Віктор Главічка.

З його слів, є водії, яких менше контролюють перевізники, тому ті іноді можуть не виходити на останні рейси. А якщо водіїв покарати, то вони можуть і взагалі звільнитися, переконує він.

Також ситуацію ускладнює те, що багато водіїв мобілізовані. Тож виконати прохання навряд чи вдасться, переконує посадовець.

Натомість є маршрути, які виконують останні рейси о 22:30, зокрема № 19 та № 22. Крім цього, міська рада вже звернулася до перевізників з проханням додати рейси на літній період після 21:00 на маршрутах № 1 та № 10.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: перевезення, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловік впав з 3-метрової висоти: на Волині поставили на ноги пацієнта
Сьогодні, 22:43
Лучанам «відрізають» електропостачання за незрозумілі борги
Сьогодні, 22:12
Лучани просять, щоб громадський транспорт улітку їздив довше
Сьогодні, 21:45
Дренажний насос для відкачування: як вибрати надійного помічника
Сьогодні, 21:44
Багато жінок везли з собою іграшки: як розселили підопічних інтернатів з Сумщини на Волині
Сьогодні, 21:15
Схожі новини
Водії луцьких автобусів стали відповідальніше ставитися до осіб з інвалідністю Водії луцьких автобусів стали відповідальніше ставитися до осіб з інвалідністю
24 травня, 07:15
Повідомили, скільки витратить Луцьк за рік на перевезення пільговиків Повідомили, скільки витратить Луцьк за рік на перевезення пільговиків
27 жовтня, 2021, 11:17
На луцькій автостанції скасували 68 рейсів На луцькій автостанції скасували 68 рейсів
22 жовтня, 2021, 14:40
Через нові правила перевезення з луцької автостанції не виїхали деякі автобуси Через нові правила перевезення з луцької автостанції не виїхали деякі автобуси
21 жовтня, 2021, 18:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чоловік впав з 3-метрової висоти: на Волині поставили на ноги пацієнта
Сьогодні, 22:43
 0
Лучанам «відрізають» електропостачання за незрозумілі борги
Сьогодні, 22:12
 0
Лучани просять, щоб громадський транспорт улітку їздив довше
Сьогодні, 21:45
 0
Дренажний насос для відкачування: як вибрати надійного помічника
Сьогодні, 21:44
 0
Багато жінок везли з собою іграшки: як розселили підопічних інтернатів з Сумщини на Волині
Сьогодні, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8