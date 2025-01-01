Лучанам «відрізають» електропостачання за незрозумілі борги





Ситуація викликала хвилю обурення серед лучан, йдеться у сюжеті телеканалу



Як повідомило АТ «Волиньобленерго» на своїй сторінці у соцмережах, заявку на відключення їм надіслав постачальник послуги – ТОВ «Волиньелектрозбут». За процедурою, саме постачальник виявляє боржників, надсилає їм письмове попередження, а далі передає заявку на відключення до оператора системи розподілу (ОСР), який виконує технічні роботи.



Але лучани стверджують: жодних повідомлень не отримували.



«Подібні листи-попередження під двері поклали вже після того, як обрізали електрику», – розповідає мешканка Луцька.



Щобільше, у багатьох борг утворився через збої в роботі додатку «Приват24», через який тисячі людей оплачують комунальні послуги. У певний період в додатку не відображалися нарахування за електроенергію, тож люди просто не бачили суму до сплати.



Водночас у «ПриватБанку» запевняють: з їхнього боку все працює.



«Банк має договір із постачальником, а всі технічні налаштування виконує саме він. Якщо щось не відображається – це проблема сервісу постачальника», – пояснюють у банку.



У «Волиньелектрозбуті» офіційних коментарів поки не дали. Один із працівників лише порадив користуватись чат-ботом у Viber – там люди щомісяця отримують суму до оплати та можуть вносити показники вручну.



«Ми пропонуємо розсилку на Viber. Кожного місяця клієнт бачить суму, на який показник вона нарахована, і може сам її оплатити», – зазначають у компанії.



Громадський активіст, депутат Луцькради Михайло Наход вважає, що проблема – у неналежній комунікації між постачальником послуг і банківськими сервісами.



«Багато людей, які були дисциплінованими платниками, опинились у статусі боржників. Усе – через те, що в платіжках просто не було квитанцій чи рахунків. Люди не знали про заборгованість», – пояснює активіст.



Депутат додає, що в умовах війни, коли кожна гривня могла б піти на донат чи найнеобхідніше, люди змушені платити не лише борг, а й ще й витрачатись на повторне підключення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку споживачі, які справно оплачували комунальні послуги, раптово залишились без електроенергії. Відключення відбулось через борги, про які більшість людей навіть не здогадувалась.Ситуація викликала хвилю обурення серед лучан, йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» Як повідомило АТ «Волиньобленерго» на своїй сторінці у соцмережах, заявку на відключення їм надіслав постачальник послуги – ТОВ «Волиньелектрозбут». За процедурою, саме постачальник виявляє боржників, надсилає їм письмове попередження, а далі передає заявку на відключення до оператора системи розподілу (ОСР), який виконує технічні роботи.Але лучани стверджують: жодних повідомлень не отримували.«Подібні листи-попередження під двері поклали вже після того, як обрізали електрику», – розповідає мешканка Луцька.Щобільше, у багатьох борг утворився через збої в роботі додатку «Приват24», через який тисячі людей оплачують комунальні послуги. У певний період в додатку не відображалися нарахування за електроенергію, тож люди просто не бачили суму до сплати.Водночас у «ПриватБанку» запевняють: з їхнього боку все працює.«Банк має договір із постачальником, а всі технічні налаштування виконує саме він. Якщо щось не відображається – це проблема сервісу постачальника», – пояснюють у банку.У «Волиньелектрозбуті» офіційних коментарів поки не дали. Один із працівників лише порадив користуватись чат-ботом у Viber – там люди щомісяця отримують суму до оплати та можуть вносити показники вручну.«Ми пропонуємо розсилку на Viber. Кожного місяця клієнт бачить суму, на який показник вона нарахована, і може сам її оплатити», – зазначають у компанії.Громадський активіст, депутат Луцькрадивважає, що проблема – у неналежній комунікації між постачальником послуг і банківськими сервісами.«Багато людей, які були дисциплінованими платниками, опинились у статусі боржників. Усе – через те, що в платіжках просто не було квитанцій чи рахунків. Люди не знали про заборгованість», – пояснює активіст.Депутат додає, що в умовах війни, коли кожна гривня могла б піти на донат чи найнеобхідніше, люди змушені платити не лише борг, а й ще й витрачатись на повторне підключення.

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