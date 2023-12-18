Чоловік впав з 3-метрової висоти: на Волині поставили на ноги пацієнта

Чоловік впав з 3-метрової висоти: на Волині поставили на ноги пацієнта
Команда травматологів КНП «Нововолинська ЦМЛ» поставила на ноги пацієнта після падіння з 3-метрової висоти.

Про це повідомили у лікарні, пише ВолиньUA.

До КНП «Нововолинська ЦМЛ» звернувся чоловік, який впав із висоти близько 3-х метрів. У результаті — внутрішньосуглобовий перелом п’яткової кістки зі зміщенням.

Проведено відкриту репозицію та металоостеосинтез п’яткової кістки — операцію, яка дозволяє точно відновити анатомію п’яткової кістки та забезпечити стабільну фіксацію для подальшого загоєння.

Післяопераційний період проходив без ускладнень, пацієнт виписаний в задовільному стані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лікування, чоловік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловік впав з 3-метрової висоти: на Волині поставили на ноги пацієнта
Сьогодні, 22:43
Лучанам «відрізають» електропостачання за незрозумілі борги
Сьогодні, 22:12
Лучани просять, щоб громадський транспорт улітку їздив довше
Сьогодні, 21:45
Дренажний насос для відкачування: як вибрати надійного помічника
Сьогодні, 21:44
Багато жінок везли з собою іграшки: як розселили підопічних інтернатів з Сумщини на Волині
Сьогодні, 21:15
Схожі новини
Поїхав до Києва на лікування та не повернувся: розшукують безвісти зниклого 36-річного волинянина Поїхав до Києва на лікування та не повернувся: розшукують безвісти зниклого 36-річного волинянина
18 грудня, 2023, 12:50
Чоловік, який випав з вікна багатоповерхівки у Луцьку, загинув Чоловік, який випав з вікна багатоповерхівки у Луцьку, загинув
09 червня, 12:42
У Луцьку на Дубнівській з 8-го поверху випав чоловік. ВІДЕО У Луцьку на Дубнівській з 8-го поверху випав чоловік. ВІДЕО
09 червня, 10:49
Суд виніс вирок мешканцю Сумщини, який виготовив зброю для захисту свого села від окупантів Суд виніс вирок мешканцю Сумщини, який виготовив зброю для захисту свого села від окупантів
20 травня, 15:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чоловік впав з 3-метрової висоти: на Волині поставили на ноги пацієнта
Сьогодні, 22:43
 0
Лучанам «відрізають» електропостачання за незрозумілі борги
Сьогодні, 22:12
 0
Лучани просять, щоб громадський транспорт улітку їздив довше
Сьогодні, 21:45
 0
Дренажний насос для відкачування: як вибрати надійного помічника
Сьогодні, 21:44
 0
Багато жінок везли з собою іграшки: як розселили підопічних інтернатів з Сумщини на Волині
Сьогодні, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8