Чоловік впав з 3-метрової висоти: на Волині поставили на ноги пацієнта





Про це повідомили у лікарні, пише



До КНП «Нововолинська ЦМЛ» звернувся чоловік, який впав із висоти близько 3-х метрів. У результаті — внутрішньосуглобовий перелом п’яткової кістки зі зміщенням.



Проведено відкриту репозицію та металоостеосинтез п’яткової кістки — операцію, яка дозволяє точно відновити анатомію п’яткової кістки та забезпечити стабільну фіксацію для подальшого загоєння.



Післяопераційний період проходив без ускладнень, пацієнт виписаний в задовільному стані.

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