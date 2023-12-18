Чоловік впав з 3-метрової висоти: на Волині поставили на ноги пацієнта
Сьогодні, 22:43
Команда травматологів КНП «Нововолинська ЦМЛ» поставила на ноги пацієнта після падіння з 3-метрової висоти.
Про це повідомили у лікарні, пише ВолиньUA.
До КНП «Нововолинська ЦМЛ» звернувся чоловік, який впав із висоти близько 3-х метрів. У результаті — внутрішньосуглобовий перелом п’яткової кістки зі зміщенням.
Проведено відкриту репозицію та металоостеосинтез п’яткової кістки — операцію, яка дозволяє точно відновити анатомію п’яткової кістки та забезпечити стабільну фіксацію для подальшого загоєння.
Післяопераційний період проходив без ускладнень, пацієнт виписаний в задовільному стані.
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Про це повідомили у лікарні, пише ВолиньUA.
До КНП «Нововолинська ЦМЛ» звернувся чоловік, який впав із висоти близько 3-х метрів. У результаті — внутрішньосуглобовий перелом п’яткової кістки зі зміщенням.
Проведено відкриту репозицію та металоостеосинтез п’яткової кістки — операцію, яка дозволяє точно відновити анатомію п’яткової кістки та забезпечити стабільну фіксацію для подальшого загоєння.
Післяопераційний період проходив без ускладнень, пацієнт виписаний в задовільному стані.
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