«Вся Україна наша»: Путін відзначився новою порцією імперської маячні
20 червня, 23:19
Російський диктатор Володимир Путін зазіхнув на всю Україну, пояснивши це тим, що українці та росіяни нібито "один народ".
Як передає РБК-Україна, про це глава Кремля заявив під час Петербурзького економічного форуму.
У Путіна запитали, як далеко може зайти російська армія в контексті війни проти України, оскільки солдати РФ заходять за територію тих українських областей, які Москва незаконно визнала "своїми".
"Ви сказали з приводу областей в Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю російський і український народ одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна наша", - нафантазував диктатор.
Він вигадав, що Росія "ніколи не ставила під сумнів" права українського народу на незалежність і суверенітет. Але Україна нібито стала незалежною і суверенною на підставі принципів позаблоковості, неядерності та нейтральності.
Глава Кремля також цинічно додав, що в РФ є "старовинне правило: там, де ступає нога російського солдата, то наше".
Путін хоче всю Україну
Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп заявив про те, що російський диктатор Володимир Путін хоче окупувати всю Україну.
Американський лідер підкреслив, що Москві необхідно відмовитися від таких планів.
Водночас у червні заступник глави офісу президента України Павло Паліса зазначив, що росіяни хочуть окупувати Україну до Дніпра і взяти під контроль Одесу.
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Як передає РБК-Україна, про це глава Кремля заявив під час Петербурзького економічного форуму.
У Путіна запитали, як далеко може зайти російська армія в контексті війни проти України, оскільки солдати РФ заходять за територію тих українських областей, які Москва незаконно визнала "своїми".
"Ви сказали з приводу областей в Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю російський і український народ одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна наша", - нафантазував диктатор.
Він вигадав, що Росія "ніколи не ставила під сумнів" права українського народу на незалежність і суверенітет. Але Україна нібито стала незалежною і суверенною на підставі принципів позаблоковості, неядерності та нейтральності.
Глава Кремля також цинічно додав, що в РФ є "старовинне правило: там, де ступає нога російського солдата, то наше".
Путін хоче всю Україну
Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп заявив про те, що російський диктатор Володимир Путін хоче окупувати всю Україну.
Американський лідер підкреслив, що Москві необхідно відмовитися від таких планів.
Водночас у червні заступник глави офісу президента України Павло Паліса зазначив, що росіяни хочуть окупувати Україну до Дніпра і взяти під контроль Одесу.
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