Зарізав ексдружину та тещу на очах дітей: дитина хотіла врятувати маму і бабусю





Кореспондентка



Відомо, що вбивство сталося під час сварки. Чоловік у запалі конфлікту кинувся з ножем на свою жінку та її матір. Жінки померли на місці від отриманих травм ще до приїзду медиків.



Жахливий злочин бачили двоє дітей. 7-річний хлопчик, який хотів захистити маму й бабусю, теж зазнав легкого поранення.



Конфлікти між парою виникали через спільну дитину. Хлопчикові Стасу — 4 роки. Він жив з мамою, а батько був проти цього.



Того дня жінки з дітьми приїхали до зловмисника, щоб привітати його з Днем батька. Ця зустріч стала останньою.



Знайомі розповідають, що жінка часто страждала від домашнього насилля: «Були і побиття, і погрози».



Вона також заявляла про викрадення спільної дитини, крадіжку банківської картки та погрози вбивством — як їй, так і її матері. Також волинянка зверталася до суду зі скаргою на бездіяльність поліції за невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Зловмисника затримано, свою провину він визнав. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Моторошний злочин сколихнув Волинь. 35-річного чоловіка підозрюють у вбивстві колишньої дружини та тещі. Все це сталося на очах двох малолітніх дітей.Кореспондентка ТСН.ua дізналася деталі трагедії.Відомо, що вбивство сталося під час сварки. Чоловік у запалі конфлікту кинувся з ножем на свою жінку та її матір. Жінки померли на місці від отриманих травм ще до приїзду медиків.Жахливий злочин бачили двоє дітей. 7-річний хлопчик, який хотів захистити маму й бабусю, теж зазнав легкого поранення.Конфлікти між парою виникали через спільну дитину. Хлопчикові Стасу — 4 роки. Він жив з мамою, а батько був проти цього.Того дня жінки з дітьми приїхали до зловмисника, щоб привітати його з Днем батька. Ця зустріч стала останньою.Знайомі розповідають, що жінка часто страждала від домашнього насилля: «Були і побиття, і погрози».Вона також заявляла про викрадення спільної дитини, крадіжку банківської картки та погрози вбивством — як їй, так і її матері. Також волинянка зверталася до суду зі скаргою на бездіяльність поліції за невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Зловмисника затримано, свою провину він визнав. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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