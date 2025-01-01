Літнє сонцестояння 2025: загадайте бажання 21 червня

Літнє сонцестояння 2025: загадайте бажання 21 червня
Від найдавніших часів день літнього сонцестояння мав особливе значення для українців. Наші предки вірили, що саме цього дня відкриваються енергетичні ворота, які допомагають здійснити найзаповітніші мрії, знайти справжнє кохання й залишити все погане в минулому.

Розповідаємо, посилаючись на ресурс «РБК-Україна», як правильно використати цей день, щоб змінити своє життя на краще.

Коли настане літнє сонцестояння 2025 року

21 червня 2025 року настане день, коли світла буде найбільше, а енергія сонця досягне свого піку. Цей час вважається найпотужнішим моментом для візуалізації мрій та формування своїх намірів.

Астрономічно ця подія настане о 05:41 за київським часом. Сонце зайде о 21:13, а тривалість світлового дня становитиме 16 годин 27 хвилин.

Чому день літнього сонцестояння вважається особливим
Цього дня Сонце перебуває у найвищій точці над горизонтом північної півкулі. Саме тому цей день є найдовшим, а ніч — найкоротша.

Для багатьох культур день літнього сонцестояння був символом повноти життя, гармонії з природою, родючості та внутрішньої сили. Люди проводили ритуали для очищення від негативу, залучення достатку й кохання, здоров’я та здійснення найзаповітніших мрій.

Коли загадувати бажання 2025 року: точний час

Літнє сонцестояння 2025 року припадає на ранок 21 червня. Найкращий момент для загадування бажань — це світанок, можна починати з 05:41.

Саме перші промені сонця вважаються найсильнішими, тож постарайтеся прокинутися раніше, щоб зустріти цю мить усвідомлено.

Як правильно загадувати бажання в день літнього сонцестояння

Намір має бути чітким і сформульованим у теперішньому часі, неначе ваше бажання вже стало дійсністю. Треба щоб ваша мрія стосувалася лише вас, а не інших людей.

Напишіть своє найголовніше бажання на аркуші паперу. Уникайте слів «хочу» або «не хочу», краще написати так: «Я маю улюблену роботу, яка приносить мені великі доходи» або «Я щаслива зі своєю коханою людиною».

Візуалізуйте результат. Уявіть себе в моменті, коли бажане вже збулося, відчуйте якомога більше позитивних емоцій, намагайтеся побачити детально все, що вас оточує в мить реалізації задуманого.

Подякуйте. Подяка працює, як молитва, тому вона в рази пришвидшить втілення вашої мрії. Напишіть або проговоріть: «Дякую за те, що моє бажання здійснилося».

Ритуали, які підсилюють дію намірів.

Побудьте біля вогню чи запаліть свічку, це допоможе очистити й активувати ваші наміри.

Ванна з морською сіллю очистить ваше тіло, думки й енергетику.

Пройдіться босоніж по траві, щоб налаштуватися на ритми нашої планети.

Позбудьтеся зайвих речей, думок і звичок, викиньте все, що більше вам не служить. Це звільнить простір для нових речей та подій у вашому житті.

Що треба обов’язково зробити в день літнього сонцестояння
Прокиньтеся зі сходом сонця.

Сформулюйте бажання та обов’язково запишіть їх, так вони швидше збудуться.

Вдягніть щось яскраве й гарне.

Погуляйте на природі, це зарядить вас енергією на цілий рік.

Намагайтеся слідкувати за тим, щоб ваш внутрішній діалог був позитивним, вимкніть внутрішнього критика.

Проведіть день у гарному настрої та з користю для себе.

Чого краще уникати в день літнього сонцестояння

Уникайте будь-яких конфліктів, бо негативна енергія може залишитися надовго у вашому житті.

Не загадуйте «чужі» бажання, вони не матимуть сили. Мрії мають бути такими, реалізація яких принесе вам щастя.

Не ігноруйте своїх емоцій: втома чи стрес можуть заблокувати реалізацію наміру.

Які бажання найкраще загадувати саме зараз

Всі, що стосуються самореалізації.

Перехід на новий рівень у стосунках, роботі, навчанні тощо.

Фінансовий розвиток.

Побудова щасливих довготривалих стосунків.

Міцне здоров’я.

Запуск нових проєктів чи глобальних змін у житті.

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Теги: день народження, свята, іменини
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