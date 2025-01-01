Голову скандальної сільради біля Луцька Семенюка покарали за корупцію
Сьогодні, 08:20
Луцький міськрайонний суд за участі прокурорів Волинської обласної прокуратури притягнув до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, Голову Підгайцівської сільської ради Луцького району Юрія Семенюка.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Посадовець, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомив про наявний конфлікт інтересів сільську раду або Національне агентство з питань запобігання корупції.
Так, сільською радою в особі її голови були укладені договори про надання послуг з поточного ремонту (аварійно-відновлюваних робіт) із фізичною особою –підприємцем, з яким у нього виник приватний інтерес у вигляді немайнового інтересу, зумовленого іншими позаслужбовими стосунками.
Зокрема, підприємець надав дружині посадовця поворотну безвідсоткову позику у розмірі 6 500 000 гривень та отримував у неї професійну техніку для здійснення робіт з ремонту доріг.
Крім того, усі договори підписані на суму менше 200 000 грн, а отже, не передбачали проведення тендеру.
Працівниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Національної поліції України було складено 32 протоколи про вчинення ним адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією.
Суд визнав його винуватим у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ч. ч. 1,2 ст. 172-7 КУпАП) та призначив покарання у виді штрафу.
Судове рішення набрало законної сили.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Посадовець, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомив про наявний конфлікт інтересів сільську раду або Національне агентство з питань запобігання корупції.
Так, сільською радою в особі її голови були укладені договори про надання послуг з поточного ремонту (аварійно-відновлюваних робіт) із фізичною особою –підприємцем, з яким у нього виник приватний інтерес у вигляді немайнового інтересу, зумовленого іншими позаслужбовими стосунками.
Зокрема, підприємець надав дружині посадовця поворотну безвідсоткову позику у розмірі 6 500 000 гривень та отримував у неї професійну техніку для здійснення робіт з ремонту доріг.
Крім того, усі договори підписані на суму менше 200 000 грн, а отже, не передбачали проведення тендеру.
Працівниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Національної поліції України було складено 32 протоколи про вчинення ним адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією.
Суд визнав його винуватим у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ч. ч. 1,2 ст. 172-7 КУпАП) та призначив покарання у виді штрафу.
Судове рішення набрало законної сили.
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Коментарі 1
Тільки штраф? Легким переляком у нас корупція обходиться.
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