Голову скандальної сільради біля Луцька Семенюка покарали за корупцію

Голову скандальної сільради біля Луцька Семенюка покарали за корупцію
Луцький міськрайонний суд за участі прокурорів Волинської обласної прокуратури притягнув до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, Голову Підгайцівської сільської ради Луцького району Юрія Семенюка.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Посадовець, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомив про наявний конфлікт інтересів сільську раду або Національне агентство з питань запобігання корупції.

Так, сільською радою в особі її голови були укладені договори про надання послуг з поточного ремонту (аварійно-відновлюваних робіт) із фізичною особою –підприємцем, з яким у нього виник приватний інтерес у вигляді немайнового інтересу, зумовленого іншими позаслужбовими стосунками.

Зокрема, підприємець надав дружині посадовця поворотну безвідсоткову позику у розмірі 6 500 000 гривень та отримував у неї професійну техніку для здійснення робіт з ремонту доріг.

Крім того, усі договори підписані на суму менше 200 000 грн, а отже, не передбачали проведення тендеру.

Працівниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Національної поліції України було складено 32 протоколи про вчинення ним адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Суд визнав його винуватим у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ч. ч. 1,2 ст. 172-7 КУпАП) та призначив покарання у виді штрафу.

Судове рішення набрало законної сили.


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Теги: суд, покарання
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Коментарі 1
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Тільки штраф? Легким переляком у нас корупція обходиться.
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