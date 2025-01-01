За добу ліквідовано подад 1000 ворожих солдатів і артсистеми, - Генштаб
Сьогодні, 09:18
За останню добу з 20 на 21 червня втрати російських загарбників на фронті становили 1060 солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 червня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 010 390 (+1060) осіб;
танків - 10 955 (+1) одиниць;
бойових броньованих машин - 22 865 (+5) одиниць;
артилерійських систем - 29393 (+19) одиниці;
РСЗВ - 1421 одиниця;
засоби ППО - 1188 одиниць;
літаків - 416 одиниць;
вертольотів - 337 одиниць;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 41422 (+123) одиниці;
крилатих ракет - 3369 одиниць;
кораблів/катерів - 28 одиниць;
підводних човнів - 1 одиниць;
автомобільної техніки та автоцистерн - 52617 (+116) одиниць;
спеціальної техніки - 3916 (+0) одиниць.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 червня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 010 390 (+1060) осіб;
танків - 10 955 (+1) одиниць;
бойових броньованих машин - 22 865 (+5) одиниць;
артилерійських систем - 29393 (+19) одиниці;
РСЗВ - 1421 одиниця;
засоби ППО - 1188 одиниць;
літаків - 416 одиниць;
вертольотів - 337 одиниць;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 41422 (+123) одиниці;
крилатих ракет - 3369 одиниць;
кораблів/катерів - 28 одиниць;
підводних човнів - 1 одиниць;
автомобільної техніки та автоцистерн - 52617 (+116) одиниць;
спеціальної техніки - 3916 (+0) одиниць.
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