За добу ліквідовано подад 1000 ворожих солдатів і артсистеми, - Генштаб





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 червня 2025 року орієнтовно становлять:



особового складу - близько 1 010 390 (+1060) осіб;

танків - 10 955 (+1) одиниць;

бойових броньованих машин - 22 865 (+5) одиниць;

артилерійських систем - 29393 (+19) одиниці;

РСЗВ - 1421 одиниця;

засоби ППО - 1188 одиниць;

літаків - 416 одиниць;

вертольотів - 337 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 41422 (+123) одиниці;

крилатих ракет - 3369 одиниць;

кораблів/катерів - 28 одиниць;

підводних човнів - 1 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн - 52617 (+116) одиниць;

спеціальної техніки - 3916 (+0) одиниць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останню добу з 20 на 21 червня втрати російських загарбників на фронті становили 1060 солдатів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 червня 2025 року орієнтовно становлять:особового складу - близько 1 010 390 (+1060) осіб;танків - 10 955 (+1) одиниць;бойових броньованих машин - 22 865 (+5) одиниць;артилерійських систем - 29393 (+19) одиниці;РСЗВ - 1421 одиниця;засоби ППО - 1188 одиниць;літаків - 416 одиниць;вертольотів - 337 одиниць;БПЛА оперативно-тактичного рівня - 41422 (+123) одиниці;крилатих ракет - 3369 одиниць;кораблів/катерів - 28 одиниць;підводних човнів - 1 одиниць;автомобільної техніки та автоцистерн - 52617 (+116) одиниць;спеціальної техніки - 3916 (+0) одиниць.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію