Курс валют на 21 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:18
Нацбанк встановив офіційний курс валют на суботу, 21 червня. Долар додав 6 коп, євро зменшилося ще на 5 коп, злотий — на 2 коп.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,68 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,85 (-5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,18 (-2 коп.)
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Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,68 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,85 (-5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,18 (-2 коп.)
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