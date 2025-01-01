Курс валют на 21 червня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомляється на сайті Нацбанку.



Курс долара

1 долар США — 41,68 (+6 коп.)



Курс євро

1 євро — 47,85 (-5 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,18 (-2 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк встановив офіційний курс валют на суботу, 21 червня. Долар додав 6 коп, євро зменшилося ще на 5 коп, злотий — на 2 коп.Про це повідомляється на сайті Нацбанку.Курс долара1 долар США — 41,68 (+6 коп.)Курс євро1 євро — 47,85 (-5 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,18 (-2 коп.)

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