На Волині семикласниця пила алкоголь і курила сигарети: як суд покарав її маму

Семикласниця з Іванич пила алкоголь, курила сигарети та ще й зняла свої «розваги» на камеру і виклала в соцмережі. За такі своєрідні «веселощі» й хизування шкідливими звичками довелося відповідати матері школярки. Жінка не лише опинилася на лаві підсудних, але й змушена заплатити штраф.25-го лютого учениця 7 класу одного з ліцеїв Нововолинська сказала мамі, що йде на гурток дизайну, пише Буг. Однак насправді пішла на зустріч з подругами. Святкуючи з друзями свій День народження, дівчина вирішила повеселитись по-дорослому. Вона пила алкоголь та курила електронні сигарети. До того ж знімала свої розваги на відео, яке ще й оприлюднила у соціальній мережі. Однак саме на цьому школярка й попалилася.Відео потрапило на очі правоохоронцям і ті відкрили проти матері семикласниці адміністративне провадження за ч. 1 ст. 184 КУпАП (Ухилення від виконання своїх батьківських обов`язків).У судовому засіданні матір дівчини свою провину визнала. Вона розповіла, що має трьох дітей, виховує їх належним чином, однак не знала про відео своєї доньки у соціальних мережах. Щодо електронних сигарет, то наголосила, що сварила дочку, проте вона не слухається.Зі слів волинянки, батько дитини воює, можливо, саме з цим пов’язана її поведінка. Також просила суд суворо її не карати, мовляв, працює і отримує дохід лише у вісім тисяч гривень.Суддя визнав жінку винною у невиконанні батьківських обов’язків, оштрафувавши на 850 гривень. Також їй доведеться сплатити в дохід держави 606 гривень судового збору.