На Волині стартував літній етап реабілітації ветеранських пар в межах проєкту «Сила Двох»

У санаторії Шацька розпочався перший із трьох літніх психофізіологічних ретритів для ветеранських пар у межах реабілітаційного проєкту «Сила Двох». Це другий етап проєкту, спрямованого саме на підтримку родин, які зіткнулись з труднощами після повернення захисника чи захисниці з війни.Про це повідомляє Волинська ОВА.В межах підготовки до запуску напередодні, 19 червня, було підписано меморандум про партнерство між очільницею обласного управління з питань ветеранської політики Вітою Прокопчук та керівницею міжнародного волонтерського логістичного центру «Марлог» Наталією Поповою.Проєкт «Сила Двох» втілюється міжнародною організацією «Nova Ukraine» у співпраці з ГО «Українська асоціація захисту здоров’я “Марлог-Кадуцей”». Волинська ОВА долучилась як партнер до реалізації проєкту в частині витрат, пов'язаних із проживанням та харчуванням ветеранських пар під час літнього ретриту.Перший етап програми для 60 учасників вже відбувся у березні-квітні цього року. І як засвідчило дослідження науковців факультету психології ВНУ ім. Лесі Українки, результат показав ефективність задіяних методик.Психофізіологічний проєкт «Сила двох» передбачає три 7-денні ретрити у червні, липні та серпні цього року, впродовж яких 30 ветеранських пар отримають комплексну психофізіологічну реабілітацію. Формат програми включає відбір, ретрит та подальший місячний супровід. До команди спеціалістів входять травмотерапевти (один із яких ветеран) та психолог-арттерапевт.Окрім санаторного лікування та відпочинку, програма ретриту включає такі психологічно-реабілітаційні методики як «Самодопомога+», «Рівний рівному», арттерапію, казкотерапію, кінотерапію, створення родинних символів, роботу з МАК-картками.Статистика свідчить, що близько 80% ветеранських родин після повернення з війни проходять через серйозні випробування, що часто призводить до розлучень, самоізоляції чи зростання залежностей. Тому професійна підтримка сімей важлива для успішної реінтеграції ветеранів у громади.