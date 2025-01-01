Руслан Кравченко став генпрокурором

Руслан Кравченко став генпрокурором
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором.

Про це йдеться в указі президента.

Указ президента про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором з’явився 21 червня 2025 року.

Зеленський 16 червня подав кандидатуру Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора, а 17 червня Верховна Рада підтримала це призначення 273 голосами.

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