Руслан Кравченко став генпрокурором
Сьогодні, 15:42
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором.
Про це йдеться в указі президента.
Указ президента про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором з’явився 21 червня 2025 року.
Зеленський 16 червня подав кандидатуру Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора, а 17 червня Верховна Рада підтримала це призначення 273 голосами.
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Про це йдеться в указі президента.
Указ президента про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором з’явився 21 червня 2025 року.
Зеленський 16 червня подав кандидатуру Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора, а 17 червня Верховна Рада підтримала це призначення 273 голосами.
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