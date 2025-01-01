Переможець без конкуренції: волинські лісники закупляють щебінь за мільйон

Переможець без конкуренції: волинські лісники закупляють щебінь за мільйон
Волинські лісники закупляють щебінь різної фракції, на це виділили понад 1 мільйон гривень.

Про це стало відомо з сайту prozorro, - пише ВолиньUA.

Організатором аукціону є філія "Поліський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України".

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Луцький район, с. Муравище.

Переможцем аукціону стало ПП "Дановабуд", яке було єдиним учасником у торгах. Підприємство запропонувало ціну 1 134 776 грн, а це на тисячу гривень менше стартової ціни.

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