На Волині оштрафували німця на 170 тисяч гривень, бо не вчасно вивіз автомобіль





Про це йдеться у постанові суду, яку розглядав суддя Сергій Шеремета, пише



Як встановлено, іноземець 26 вересня 2023 року ввіз через митний пост «Устилуг» автомобіль Opel Corsa з іноземною реєстрацією у режимі тимчасового ввезення строком до одного року. Проте до 26 вересня 2024 року транспортний засіб з України не вивезли. Порушення зафіксувала Волинська митниця 6 травня 2025 року — термін перевищено більш як на 30 днів.



У судове засідання водій не з’явився, хоча був належним чином повідомлений. Представниця Волинської митниці вимагала притягнення порушника до відповідальності згідно з ч.6 ст.481 Митного кодексу України.



Суд визнав провину доведеною. Виправдання іноземця, що авто нібито передали для потреб армії, не були підтверджені документально, а отже, не звільняють від відповідальності.



Постановою суду:



громадянина Німеччини визнано винним у порушенні митного законодавства;



на нього накладено адміністративний штраф у розмірі 170 000 гривень;

додатково стягнуто 605,60 гривень судового збору.



Постанову можна оскаржити до Волинського апеляційного суду впродовж 10 днів з моменту винесення рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любомльський районний суд Волинської області виніс постанову у справі громадянина Федеративної Республіки Німеччини, який перевищив дозволений термін тимчасового ввезення автомобіля на територію України.Про це йдеться у постанові суду, яку розглядав суддя Сергій Шеремета, пише Район.Любомль. Як встановлено, іноземець 26 вересня 2023 року ввіз через митний пост «Устилуг» автомобіль Opel Corsa з іноземною реєстрацією у режимі тимчасового ввезення строком до одного року. Проте до 26 вересня 2024 року транспортний засіб з України не вивезли. Порушення зафіксувала Волинська митниця 6 травня 2025 року — термін перевищено більш як на 30 днів.У судове засідання водій не з’явився, хоча був належним чином повідомлений. Представниця Волинської митниці вимагала притягнення порушника до відповідальності згідно з ч.6 ст.481 Митного кодексу України.Суд визнав провину доведеною. Виправдання іноземця, що авто нібито передали для потреб армії, не були підтверджені документально, а отже, не звільняють від відповідальності.Постановою суду:громадянина Німеччини визнано винним у порушенні митного законодавства;на нього накладено адміністративний штраф у розмірі 170 000 гривень;додатково стягнуто 605,60 гривень судового збору.Постанову можна оскаржити до Волинського апеляційного суду впродовж 10 днів з моменту винесення рішення.

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