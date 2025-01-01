На Волині оштрафували німця на 170 тисяч гривень, бо не вчасно вивіз автомобіль

На Волині оштрафували німця на 170 тисяч гривень, бо не вчасно вивіз автомобіль
Любомльський районний суд Волинської області виніс постанову у справі громадянина Федеративної Республіки Німеччини, який перевищив дозволений термін тимчасового ввезення автомобіля на територію України.

Про це йдеться у постанові суду, яку розглядав суддя Сергій Шеремета, пише Район.Любомль.

Як встановлено, іноземець 26 вересня 2023 року ввіз через митний пост «Устилуг» автомобіль Opel Corsa з іноземною реєстрацією у режимі тимчасового ввезення строком до одного року. Проте до 26 вересня 2024 року транспортний засіб з України не вивезли. Порушення зафіксувала Волинська митниця 6 травня 2025 року — термін перевищено більш як на 30 днів.

У судове засідання водій не з’явився, хоча був належним чином повідомлений. Представниця Волинської митниці вимагала притягнення порушника до відповідальності згідно з ч.6 ст.481 Митного кодексу України.

Суд визнав провину доведеною. Виправдання іноземця, що авто нібито передали для потреб армії, не були підтверджені документально, а отже, не звільняють від відповідальності.

Постановою суду:

громадянина Німеччини визнано винним у порушенні митного законодавства;

на нього накладено адміністративний штраф у розмірі 170 000 гривень;
додатково стягнуто 605,60 гривень судового збору.

Постанову можна оскаржити до Волинського апеляційного суду впродовж 10 днів з моменту винесення рішення.

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Теги: суд, покарання
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