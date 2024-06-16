Цей шкідник масово атакує українські городи: 5 ефективних способів позбутися білокрилки









Видалення білокрилки вручну



На початковій стадії зараження ефективним буде ручне збирання комах. Личинок можна змити сильним струменем води зі шланга. Також можна натерти листя мильним розчином зі зворотного боку, де шкідники особливо полюбляють селитися.



Така обробка не лише змиває білокрилку, а й ускладнює їй дихання. Мило використовують господарське у співвідношенні 1:6 з водою.



Захисні сітки і біологічні методи

Для профілактики застосовують фотозахисні сітки з дрібними осередками, які не дають метеликам потрапити до рослин. А ще допомагають комахи-хижаки - наприклад, сонечка або паразитична оса енкарзія, які поїдають білокрилку.



Такі біологічні методи безпечні для ґрунту й екосистеми. Їх можна поєднувати з іншими народними засобами. Особливо дієво залучати енкарзію в теплицях.



Трав’яні настої



Дуже ефективні настої з кульбаби, деревію, цибулі та часнику. Наприклад, 100 г стрілок часнику заливають 500 мл води, настоюють тиждень, розводять у 5 л води та обробляють рослини.



Трав’яні засоби не шкодять навколишньому середовищу й придатні для регулярного використання. Обробки проводять 1 раз на тиждень або раз на 10 днів. Настої не лише відлякують білокрилку, а й зміцнюють рослини.



Тютюн, йод і сода



Сильнодіючий засіб - тютюновий настій. Для його приготування 2 склянки тютюну заливають 1 л води та настоюють два дні. Додають мило для кращого прилипання й обробляють кожні 15 днів.



Інший потужний варіант - розчин йоду, соди й мила: 2 ч. л соди, 1 ч. л йоду, 40 г рідкого мила на літр води. Його застосовують 1-2 рази з інтервалом у тиждень.



Оцет і нашатир



Яблучний оцет і нашатирний спирт - прості, але ефективні речовини. 50 мл оцту та 30 г мильної стружки розчиняють у 10 л води й обприскують рослини раз на тиждень.



Нашатир діє більш агресивно - 1 ст. л. на 10 л води, але використовувати його можна лише раз на місяць. Він містить азот, тому надмірне використання може перенаситити ґрунт. Оцет же є м’яким засобом і придатний для частішого застосування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білокрилка - небезпечний шкідник, який здатен знищити врожай у відкритому ґрунті й теплицях. Її яйця практично не знищуються хімічними засобам. Саме тому народні методи боротьби часто ефективніші та безпечніші. РБК-Україна розповідає про дієві методи боротьби з білокрилкою без спеціальних хімічних засобів.На початковій стадії зараження ефективним буде ручне збирання комах. Личинок можна змити сильним струменем води зі шланга. Також можна натерти листя мильним розчином зі зворотного боку, де шкідники особливо полюбляють селитися.Така обробка не лише змиває білокрилку, а й ускладнює їй дихання. Мило використовують господарське у співвідношенні 1:6 з водою.Захисні сітки і біологічні методиДля профілактики застосовують фотозахисні сітки з дрібними осередками, які не дають метеликам потрапити до рослин. А ще допомагають комахи-хижаки - наприклад, сонечка або паразитична оса енкарзія, які поїдають білокрилку.Такі біологічні методи безпечні для ґрунту й екосистеми. Їх можна поєднувати з іншими народними засобами. Особливо дієво залучати енкарзію в теплицях.Дуже ефективні настої з кульбаби, деревію, цибулі та часнику. Наприклад, 100 г стрілок часнику заливають 500 мл води, настоюють тиждень, розводять у 5 л води та обробляють рослини.Трав’яні засоби не шкодять навколишньому середовищу й придатні для регулярного використання. Обробки проводять 1 раз на тиждень або раз на 10 днів. Настої не лише відлякують білокрилку, а й зміцнюють рослини.Сильнодіючий засіб - тютюновий настій. Для його приготування 2 склянки тютюну заливають 1 л води та настоюють два дні. Додають мило для кращого прилипання й обробляють кожні 15 днів.Інший потужний варіант - розчин йоду, соди й мила: 2 ч. л соди, 1 ч. л йоду, 40 г рідкого мила на літр води. Його застосовують 1-2 рази з інтервалом у тиждень.Яблучний оцет і нашатирний спирт - прості, але ефективні речовини. 50 мл оцту та 30 г мильної стружки розчиняють у 10 л води й обприскують рослини раз на тиждень.Нашатир діє більш агресивно - 1 ст. л. на 10 л води, але використовувати його можна лише раз на місяць. Він містить азот, тому надмірне використання може перенаситити ґрунт. Оцет же є м’яким засобом і придатний для частішого застосування.

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