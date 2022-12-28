Перший за три роки об’єкт капремонту на Волині: оновлюють дорогу до «Ягодина»

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області розпочала капітальний ремонт автомобільної дороги М-07, що веде до міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ».Про це у Фейсбуці повідомило Агентство відновлення.«Стартували роботи з капітального ремонту одного з найважливіших прикордонних об’єктів – двох ділянок автомобільної дороги державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на Люблін), що слугують під’їздами до міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», - йдеться в повідомленні.Наразі дорожники проводять підготовчі роботи: демонтують старе бар’єрне огородження, паркан та лінії зовнішнього освітлення обабіч шляху. Фрезерують пошкоджене дорожнє покриття.Згодом розпочнуться основні дорожні роботи – влаштування багатошарової конструкції нового дорожнього одягу.Загалом на об’єкті передбачається виконання комплексу робіт з повного оновлення дорожнього покриття, нанесення розмітки, влаштування тротуару, бар’єрного та перильного огородження, дорожніх знаків, лінії освітлення та інших заходів з організації безпеки дорожнього руху.Усі роботи планується завершити до кінця поточного року.У Держагентстві наголошують, що це перший за останні три роки об’єкт капітального ремонту на дорогах Волині. Його реалізація стала можливою завдяки підтримці ЄС – капремонт ділянки автошляху М-07, що є частиною транс’європейської транспортної мережі TEN-T, проводиться в рамках реалізації програми ЄС «Механізм Сполучення Європи» (CEF). Європейський Союз співфінансує проєкт у розмірі 50% його вартості.Як повідомлялося, Європейський Союз у межах програми "Механізм "Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF) виділив грант для покращення дорожньо-транспортної інфраструктури на пункті перетину державного кордону «Ягодин – Дорогуськ» між Україною та Польщею.