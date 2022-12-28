Перший за три роки об’єкт капремонту на Волині: оновлюють дорогу до «Ягодина»

Перший за три роки об’єкт капремонту на Волині: оновлюють дорогу до «Ягодина»
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області розпочала капітальний ремонт автомобільної дороги М-07, що веде до міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ».

Про це у Фейсбуці повідомило Агентство відновлення.

«Стартували роботи з капітального ремонту одного з найважливіших прикордонних об’єктів – двох ділянок автомобільної дороги державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на Люблін), що слугують під’їздами до міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», - йдеться в повідомленні.

Наразі дорожники проводять підготовчі роботи: демонтують старе бар’єрне огородження, паркан та лінії зовнішнього освітлення обабіч шляху. Фрезерують пошкоджене дорожнє покриття.

Згодом розпочнуться основні дорожні роботи – влаштування багатошарової конструкції нового дорожнього одягу.

Загалом на об’єкті передбачається виконання комплексу робіт з повного оновлення дорожнього покриття, нанесення розмітки, влаштування тротуару, бар’єрного та перильного огородження, дорожніх знаків, лінії освітлення та інших заходів з організації безпеки дорожнього руху.

Усі роботи планується завершити до кінця поточного року.

У Держагентстві наголошують, що це перший за останні три роки об’єкт капітального ремонту на дорогах Волині. Його реалізація стала можливою завдяки підтримці ЄС – капремонт ділянки автошляху М-07, що є частиною транс’європейської транспортної мережі TEN-T, проводиться в рамках реалізації програми ЄС «Механізм Сполучення Європи» (CEF). Європейський Союз співфінансує проєкт у розмірі 50% його вартості.

Як повідомлялося, Європейський Союз у межах програми "Механізм "Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF) виділив грант для покращення дорожньо-транспортної інфраструктури на пункті перетину державного кордону «Ягодин – Дорогуськ» між Україною та Польщею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ягодин, ремонт дороги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 червня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку зіштовхнулися тролейбус та дві автівки
Сьогодні, 19:58
Перший за три роки об’єкт капремонту на Волині: оновлюють дорогу до «Ягодина»
Сьогодні, 19:07
Цей шкідник масово атакує українські городи: 5 ефективних способів позбутися білокрилки
Сьогодні, 18:15
РФ зруйнувала щонайменше 60 млн м² житла: Шуляк розповіла, скільки треба коштів на відбудову
Сьогодні, 17:12
Схожі новини
Біля «Ягодина» встановлюють бар'єрне огородження Біля «Ягодина» встановлюють бар'єрне огородження
28 грудня, 2022, 17:20
Біля «Ягодина» відремонтували дорогу Біля «Ягодина» відремонтували дорогу
26 грудня, 2022, 18:21
Біля пункту пропуску «Ягодин» ремонтують дорогу Біля пункту пропуску «Ягодин» ремонтують дорогу
06 грудня, 2022, 10:55
Стартував ремонт однієї з найважливіших транспортних артерій Волині. ФОТО Стартував ремонт однієї з найважливіших транспортних артерій Волині. ФОТО
22 лютого, 2022, 06:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 червня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку зіштовхнулися тролейбус та дві автівки
Сьогодні, 19:58
 0
Перший за три роки об’єкт капремонту на Волині: оновлюють дорогу до «Ягодина»
Сьогодні, 19:07
 0
Цей шкідник масово атакує українські городи: 5 ефективних способів позбутися білокрилки
Сьогодні, 18:15
 0
РФ зруйнувала щонайменше 60 млн м² житла: Шуляк розповіла, скільки треба коштів на відбудову
Сьогодні, 17:12
 0
Медіа
відео
1/8