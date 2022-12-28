Перший за три роки об’єкт капремонту на Волині: оновлюють дорогу до «Ягодина»
Сьогодні, 19:07
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області розпочала капітальний ремонт автомобільної дороги М-07, що веде до міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ».
Про це у Фейсбуці повідомило Агентство відновлення.
«Стартували роботи з капітального ремонту одного з найважливіших прикордонних об’єктів – двох ділянок автомобільної дороги державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на Люблін), що слугують під’їздами до міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», - йдеться в повідомленні.
Наразі дорожники проводять підготовчі роботи: демонтують старе бар’єрне огородження, паркан та лінії зовнішнього освітлення обабіч шляху. Фрезерують пошкоджене дорожнє покриття.
Згодом розпочнуться основні дорожні роботи – влаштування багатошарової конструкції нового дорожнього одягу.
Загалом на об’єкті передбачається виконання комплексу робіт з повного оновлення дорожнього покриття, нанесення розмітки, влаштування тротуару, бар’єрного та перильного огородження, дорожніх знаків, лінії освітлення та інших заходів з організації безпеки дорожнього руху.
Усі роботи планується завершити до кінця поточного року.
У Держагентстві наголошують, що це перший за останні три роки об’єкт капітального ремонту на дорогах Волині. Його реалізація стала можливою завдяки підтримці ЄС – капремонт ділянки автошляху М-07, що є частиною транс’європейської транспортної мережі TEN-T, проводиться в рамках реалізації програми ЄС «Механізм Сполучення Європи» (CEF). Європейський Союз співфінансує проєкт у розмірі 50% його вартості.
Як повідомлялося, Європейський Союз у межах програми "Механізм "Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF) виділив грант для покращення дорожньо-транспортної інфраструктури на пункті перетину державного кордону «Ягодин – Дорогуськ» між Україною та Польщею.
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Про це у Фейсбуці повідомило Агентство відновлення.
«Стартували роботи з капітального ремонту одного з найважливіших прикордонних об’єктів – двох ділянок автомобільної дороги державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на Люблін), що слугують під’їздами до міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», - йдеться в повідомленні.
Наразі дорожники проводять підготовчі роботи: демонтують старе бар’єрне огородження, паркан та лінії зовнішнього освітлення обабіч шляху. Фрезерують пошкоджене дорожнє покриття.
Згодом розпочнуться основні дорожні роботи – влаштування багатошарової конструкції нового дорожнього одягу.
Загалом на об’єкті передбачається виконання комплексу робіт з повного оновлення дорожнього покриття, нанесення розмітки, влаштування тротуару, бар’єрного та перильного огородження, дорожніх знаків, лінії освітлення та інших заходів з організації безпеки дорожнього руху.
Усі роботи планується завершити до кінця поточного року.
У Держагентстві наголошують, що це перший за останні три роки об’єкт капітального ремонту на дорогах Волині. Його реалізація стала можливою завдяки підтримці ЄС – капремонт ділянки автошляху М-07, що є частиною транс’європейської транспортної мережі TEN-T, проводиться в рамках реалізації програми ЄС «Механізм Сполучення Європи» (CEF). Європейський Союз співфінансує проєкт у розмірі 50% його вартості.
Як повідомлялося, Європейський Союз у межах програми "Механізм "Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF) виділив грант для покращення дорожньо-транспортної інфраструктури на пункті перетину державного кордону «Ягодин – Дорогуськ» між Україною та Польщею.
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