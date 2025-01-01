У Луцьку зіштовхнулися тролейбус та дві автівки





Відео з місця події опублікували у телеграм-каналі «Луцьк бентежний», передає



За словами очевидців, тролейбус зіткнувся з двома легковими автомобілями.



Про постраждалих інформації наразі немає.



На місці працюють патрульні. Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Гнідавській трапилася аварія.Відео з місця події опублікували у телеграм-каналі «Луцьк бентежний», передає "Конкурент" За словами очевидців, тролейбус зіткнувся з двома легковими автомобілями.Про постраждалих інформації наразі немає.На місці працюють патрульні. Деталі – згодом.

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