У Луцьку зіштовхнулися тролейбус та дві автівки
Сьогодні, 19:58
У Луцьку на вулиці Гнідавській трапилася аварія.
Відео з місця події опублікували у телеграм-каналі «Луцьк бентежний», передає "Конкурент".
За словами очевидців, тролейбус зіткнувся з двома легковими автомобілями.
Про постраждалих інформації наразі немає.
На місці працюють патрульні. Деталі – згодом.
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Відео з місця події опублікували у телеграм-каналі «Луцьк бентежний», передає "Конкурент".
За словами очевидців, тролейбус зіткнувся з двома легковими автомобілями.
Про постраждалих інформації наразі немає.
На місці працюють патрульні. Деталі – згодом.
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