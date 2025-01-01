У Луцьку зіштовхнулися тролейбус та дві автівки

У Луцьку зіштовхнулися тролейбус та дві автівки
У Луцьку на вулиці Гнідавській трапилася аварія.

Відео з місця події опублікували у телеграм-каналі «Луцьк бентежний», передає "Конкурент".

За словами очевидців, тролейбус зіткнувся з двома легковими автомобілями.

Про постраждалих інформації наразі немає.

На місці працюють патрульні. Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, Луцьк
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