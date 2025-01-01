Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 22 червня
22 червня - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12, вдень 18-23 градусів тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 22 червня
22 червня - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12, вдень 18-23 градусів тепла.
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