Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 22 червня



22 червня - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12, вдень 18-23 градусів тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.22 червня - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12, вдень 18-23 градусів тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію